Американский миллиардер Илон Маск требует зарплату в размере 56 млрд долларов или угрожает покинуть пост гендиректора собственной компании Tesla.
Главные тезисы
- Илон Маск требует 56 млрд долларов зарплаты или готов уйти с поста гендиректора Tesla, став самым высокооплачиваемым работником в истории.
- Спор между Маском и акционерами Tesla влияет на будущее компании и ее развитие, особенно в области искусственного интеллекта и беспилотных автомобилей.
- Илон Маск планирует получить больший контроль над Tesla, требуя 25% доли, чтобы реализовать свои амбициозные проекты.
- Решение о компенсации Маска влияет на мотивацию и продолжение его работы в компании, отражаясь на ценности для акционеров.
- Судебное разбирательство и голосование акционеров 13 июня определят, останется ли Маск в Tesla и продолжит ли компания сотрудничество с ним.
Выполнит ли Tesla требования Маска, или заставит его уйти с должности
По словам руководителя правления Tesla Робин Денхолм, акционеры должны одобрить требования Маска по назначению компенсационного пакета в размере 56 млрд долларов или рискнуть и отправить гендиректора в отставку.
Отмечается, что вопрос должен быть решен уже 13 июня.
Это будет уже второе голосование совета акционеров Tesla после того, как в начале 2024 года судья штата Делавэр признал недействительным первое голосование из-за того, что процесс утверждения был "глубоко несовершенным".
Пока в компании ведут большую судебную кампанию, чтобы убедить акционеров одобрить компенсационный пакет для Маска.
Позже она предположила, что Маск может пойти в "другие места" без должной мотивации.
Она отметила, что принятие решения о назначении Маски зарплаты в размере 56 млрд долларов сделает его самым высокооплачиваемым работником в истории.
Что требует и говорит сам Маск
По информации издания, Маск планирует получить больший контроль над Tesla в размере 25% доли, чтобы достичь своих целей по разработке искусственного интеллекта и беспилотных автомобилей.
На своей странице в соцсети X он даже угрожал выделить работу Tesla над искусственным интеллектом в отдельную компанию, если его требования не будут выполнены.
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