Маск требует многомиллиардной компенсации и угрожает уйти из Tesla
Категория
Мир
Дата публикации

Маск требует многомиллиардной компенсации и угрожает уйти из Tesla

Илон Маск
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Источник:  The Verge

Американский миллиардер Илон Маск требует зарплату в размере 56 млрд долларов или угрожает покинуть пост гендиректора собственной компании Tesla.

 

Главные тезисы

  • Илон Маск требует 56 млрд долларов зарплаты или готов уйти с поста гендиректора Tesla, став самым высокооплачиваемым работником в истории.
  • Спор между Маском и акционерами Tesla влияет на будущее компании и ее развитие, особенно в области искусственного интеллекта и беспилотных автомобилей.
  • Илон Маск планирует получить больший контроль над Tesla, требуя 25% доли, чтобы реализовать свои амбициозные проекты.
  • Решение о компенсации Маска влияет на мотивацию и продолжение его работы в компании, отражаясь на ценности для акционеров.
  • Судебное разбирательство и голосование акционеров 13 июня определят, останется ли Маск в Tesla и продолжит ли компания сотрудничество с ним.

Выполнит ли Tesla требования Маска, или заставит его уйти с должности

По словам руководителя правления Tesla Робин Денхолм, акционеры должны одобрить требования Маска по назначению компенсационного пакета в размере 56 млрд долларов или рискнуть и отправить гендиректора в отставку.

Отмечается, что вопрос должен быть решен уже 13 июня.

Это будет уже второе голосование совета акционеров Tesla после того, как в начале 2024 года судья штата Делавэр признал недействительным первое голосование из-за того, что процесс утверждения был "глубоко несовершенным".

Пока в компании ведут большую судебную кампанию, чтобы убедить акционеров одобрить компенсационный пакет для Маска.

Илон – не типичный руководитель, а Tesla – не типичная компания. Следовательно, типичный способ, которым компании вознаграждают ключевых руководителей, не принесет результатов для Tesla. Мотивация таких людей, как Илон, требует чего-то другого, - заявила Денхолм в письме акционерам, которое подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

Позже она предположила, что Маск может пойти в "другие места" без должной мотивации.

Что мы признали в 2018 году и продолжаем признавать сегодня, так это то, что у Илона точно нет неограниченного времени. Он также не испытывает недостатка в идеях и других местах, где он может произвести невероятные изменения в мире. Мы хотим, чтобы эти идеи, эта энергия и это время были в Tesla, во благо вас, наших владельцев. Но это требует взаимного уважения, – подчеркивает Денхолм.

Она отметила, что принятие решения о назначении Маски зарплаты в размере 56 млрд долларов сделает его самым высокооплачиваемым работником в истории.

Мы все знаем, что Илон – один из самых богатых людей на планете, и он останется им, даже если Tesla откажется от обязательств, которые мы взяли на себя в 2018 году, – подчеркнула председатель правления Tesla.

Что требует и говорит сам Маск

По информации издания, Маск планирует получить больший контроль над Tesla в размере 25% доли, чтобы достичь своих целей по разработке искусственного интеллекта и беспилотных автомобилей.

На своей странице в соцсети X он даже угрожал выделить работу Tesla над искусственным интеллектом в отдельную компанию, если его требования не будут выполнены.

Мы все взяли на себя обязательство перед Илоном. Илон выполнил свои обязательства и создал большую ценность для наших акционеров. Следование нашим обязательствам перед Илоном демонстрирует, что мы поддерживаем его видение развития Tesla и признаем его чрезвычайные достижения - это то, что будет мотивировать его продолжать создавать ценность для акционеров, - отметила Денхолм.

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