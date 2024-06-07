Выполнит ли Tesla требования Маска, или заставит его уйти с должности

По словам руководителя правления Tesla Робин Денхолм, акционеры должны одобрить требования Маска по назначению компенсационного пакета в размере 56 млрд долларов или рискнуть и отправить гендиректора в отставку.

Отмечается, что вопрос должен быть решен уже 13 июня.

Это будет уже второе голосование совета акционеров Tesla после того, как в начале 2024 года судья штата Делавэр признал недействительным первое голосование из-за того, что процесс утверждения был "глубоко несовершенным".

Пока в компании ведут большую судебную кампанию, чтобы убедить акционеров одобрить компенсационный пакет для Маска.

Илон – не типичный руководитель, а Tesla – не типичная компания. Следовательно, типичный способ, которым компании вознаграждают ключевых руководителей, не принесет результатов для Tesla. Мотивация таких людей, как Илон, требует чего-то другого, - заявила Денхолм в письме акционерам, которое подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам. Поделиться

Позже она предположила, что Маск может пойти в "другие места" без должной мотивации.

Что мы признали в 2018 году и продолжаем признавать сегодня, так это то, что у Илона точно нет неограниченного времени. Он также не испытывает недостатка в идеях и других местах, где он может произвести невероятные изменения в мире. Мы хотим, чтобы эти идеи, эта энергия и это время были в Tesla, во благо вас, наших владельцев. Но это требует взаимного уважения, – подчеркивает Денхолм. Поделиться

Она отметила, что принятие решения о назначении Маски зарплаты в размере 56 млрд долларов сделает его самым высокооплачиваемым работником в истории.

Мы все знаем, что Илон – один из самых богатых людей на планете, и он останется им, даже если Tesla откажется от обязательств, которые мы взяли на себя в 2018 году, – подчеркнула председатель правления Tesla. Поделиться

Что требует и говорит сам Маск

По информации издания, Маск планирует получить больший контроль над Tesla в размере 25% доли, чтобы достичь своих целей по разработке искусственного интеллекта и беспилотных автомобилей.

На своей странице в соцсети X он даже угрожал выделить работу Tesla над искусственным интеллектом в отдельную компанию, если его требования не будут выполнены.