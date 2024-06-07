Маск вимагає багатомільярдної компенсації та погрожує піти з Tesla
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Маск вимагає багатомільярдної компенсації та погрожує піти з Tesla

Ілон Маск
Джерело:  The Verge

Американський мільярдер Ілон Маск вимагає зарплатню у розмірі 56 млрд доларів або ж погрожує залишити посаду гендиректора власної компанії Tesla. 

 

Головні тези:

  • Ілон Маск вимагає зарплатню у розмірі 56 млрд доларів або погрожує піти з Tesla, що може вплинути на долю компанії.
  • Компанія Tesla веде судову кампанію, щоб переконати акціонерів схвалити компенсаційний пакет для Маска.
  • Створення штучного інтелекту та безпілотних автомобілів - ключові завдання, які поставив перед собою Маск у Tesla.
  • Призначення Маску зарплатні у розмірі 56 млрд доларів зробить його найбільш високооплачуваним працівником в історії.
  • Дотримання зобов'язань перед Ілоном демонструє підтримку його бачення розвитку Tesla та його визнання надзвичайних досягнень.

Чи виконає Tesla вимоги Маска, або ж змусить його піти з посади

За словами керівниці правління Tesla Робін Денхолм, акціонери мають схвалити вимоги Маска щодо призначення компенсаційного пакету у розмірі 56 млрд доларів або ж ризикнути та відправити гендиректора у відставку.

Зазначається, що питання має вирішитись вже 13 червня.

Це буде вже друге голосування ради акціонерів Tesla після того, як на початку 2024 року суддя штату Делавер визнав недійсним перше голосування через те, що процес затвердження був "глибоко недосконалим".

Наразі у компанії ведуть велику судову кампанію, аби переконати акціонерів схвалити компенсаційний пакет для Маска.

Ілон - не типовий керівник, а Tesla - не типова компанія. Отже, типовий спосіб, у який компанії винагороджують ключових керівників, не принесе результатів для Tesla. Мотивація таких людей, як Ілон, вимагає чогось іншого, - заявила Денхолм у листі до акціонерів, який поданий до Комісії з цінних паперів і бірж.

Пізніше вона припустила, що Маск може піти до "інших місць" без належної мотивації. 

Що ми визнали у 2018 році і продовжуємо визнавати сьогодні, так це те, що Ілон точно не має необмеженого часу. Він також не відчуває нестачі в ідеях та інших місцях, де він може зробити неймовірні зміни у світі. Ми хочемо, щоб ці ідеї, ця енергія і цей час були в Tesla, на благо вас, наших власників. Але це вимагає взаємної поваги, - підкреслює Денхолм.

Вона зазначила, що ухвалення рішення щодо призначення Маску зарплатні у розмірі 56 млрд доларів зробить його найбільш високооплачуваним працівником в історії.

Ми всі знаємо, що Ілон - один з найбагатших людей на планеті, і він залишиться ним, навіть якщо Tesla відмовиться від зобов'язань, які ми взяли на себе у 2018 році, - наголосила голова правління Tesla.

Що вимагає та каже сам Маск

За інформацією видання, Маск планує отримати більший контроль над Tesla у вигляді 25% відсоткової частки, аби досягти своїх цілей з розробки штучного інтелекту та безпілотних автомобілів.

На своїй сторінці у соцмережі X він навіть погрожував виділити роботу Tesla над штучним інтелектом в окрему компанію, якщо його вимогли не будуть виконані.

Ми всі взяли на себе зобов'язання перед Ілоном. Ілон виконав свої зобов'язання і створив величезну цінність для наших акціонерів. Дотримання наших зобов'язань перед Ілоном демонструє, що ми підтримуємо його бачення розвитку Tesla і визнаємо його надзвичайні досягнення - це те, що буде мотивувати його продовжувати створювати цінність для акціонерів, - зазначила Денхолм.

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