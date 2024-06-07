Американський мільярдер Ілон Маск вимагає зарплатню у розмірі 56 млрд доларів або ж погрожує залишити посаду гендиректора власної компанії Tesla.
Головні тези:
- Ілон Маск вимагає зарплатню у розмірі 56 млрд доларів або погрожує піти з Tesla, що може вплинути на долю компанії.
- Компанія Tesla веде судову кампанію, щоб переконати акціонерів схвалити компенсаційний пакет для Маска.
- Створення штучного інтелекту та безпілотних автомобілів - ключові завдання, які поставив перед собою Маск у Tesla.
- Призначення Маску зарплатні у розмірі 56 млрд доларів зробить його найбільш високооплачуваним працівником в історії.
- Дотримання зобов'язань перед Ілоном демонструє підтримку його бачення розвитку Tesla та його визнання надзвичайних досягнень.
Чи виконає Tesla вимоги Маска, або ж змусить його піти з посади
За словами керівниці правління Tesla Робін Денхолм, акціонери мають схвалити вимоги Маска щодо призначення компенсаційного пакету у розмірі 56 млрд доларів або ж ризикнути та відправити гендиректора у відставку.
Зазначається, що питання має вирішитись вже 13 червня.
Це буде вже друге голосування ради акціонерів Tesla після того, як на початку 2024 року суддя штату Делавер визнав недійсним перше голосування через те, що процес затвердження був "глибоко недосконалим".
Наразі у компанії ведуть велику судову кампанію, аби переконати акціонерів схвалити компенсаційний пакет для Маска.
Пізніше вона припустила, що Маск може піти до "інших місць" без належної мотивації.
Вона зазначила, що ухвалення рішення щодо призначення Маску зарплатні у розмірі 56 млрд доларів зробить його найбільш високооплачуваним працівником в історії.
Що вимагає та каже сам Маск
За інформацією видання, Маск планує отримати більший контроль над Tesla у вигляді 25% відсоткової частки, аби досягти своїх цілей з розробки штучного інтелекту та безпілотних автомобілів.
На своїй сторінці у соцмережі X він навіть погрожував виділити роботу Tesla над штучним інтелектом в окрему компанію, якщо його вимогли не будуть виконані.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-