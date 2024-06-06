Французский миллиардер, генеральный директор компании LVMH Бернар Арно возглавил список самых богатых людей мира по версии Forbes после того, как акции его компании в четверг выросли почти на 1,5% на биржах в Европе.

Арно снова стал самым богатым человеком мира

6 июня состояние Арно выросло на 7,7 млрд долл., а акции LVMH подскочили на 1,45% до 830 евро (763,50 евро).

Об этом сообщает Forbes.

В Forbes оценивают капитал Арно в 210,1 млрд долл., поэтому в рейтинге он обошел генерального директора Tesla Илона Маска, чье состояние сейчас составляет 208,6 млрд долл. Поделиться

В целом с начала года акции LVMH подорожали на 5,5%, а акции Tesla упали почти на 30%.

В мае Маск обошел Арно в рейтинге после того, как его стартап в сфере искусственного интеллекта xAI привлек 6 млрд долларов. По оценкам Forbes, доля Маска в xAI составляет 14,4 млрд долларов.

Ранее Бернар Арно занял первое место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Bloomberg.

Рейтинг самых богатых людей мира не сильно изменился

Журналисты обращают внимание на то, что состояние Арно по состоянию на начало мая достигло 215 млрд дол.

За последние несколько месяцев они выросли аж на 7 млрд дол.

На второй ступени рейтинга оказался основатель и бывший гендиректор Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в 198 млрд долл. (+20,8 млрд долл. с начала года). Поделиться

В тройке самых богатых также оказался основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск из 194 млрд долл. США.