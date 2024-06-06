Французский миллиардер, генеральный директор компании LVMH Бернар Арно возглавил список самых богатых людей мира по версии Forbes после того, как акции его компании в четверг выросли почти на 1,5% на биржах в Европе.
Главные тезисы
- Бернар Арно стал самым богатым человеком мира по версии Forbes с оцененным капиталом в 210,1 млрд. долл.
- Джефф Безос оказался на втором месте в рейтинге с состоянием на 198 млрд долл., показав рост в 20,8 млрд долл. с начала года.
- Илон Маск, основатель Tesla и SpaceX, занял третью позицию с состоянием на 194 млрд долл. США.
- 90% топ-10 самых богатых людей мира по версии Forbes являются американцами, хотя первую позицию занимает француз Бернар Арно.
- Динамика состояния и места в рейтинге самых богатых людей мира значительно изменяются в зависимости от колебаний на фондовом рынке и успеваемости бизнесов.
Арно снова стал самым богатым человеком мира
6 июня состояние Арно выросло на 7,7 млрд долл., а акции LVMH подскочили на 1,45% до 830 евро (763,50 евро).
Об этом сообщает Forbes.
В целом с начала года акции LVMH подорожали на 5,5%, а акции Tesla упали почти на 30%.
В мае Маск обошел Арно в рейтинге после того, как его стартап в сфере искусственного интеллекта xAI привлек 6 млрд долларов. По оценкам Forbes, доля Маска в xAI составляет 14,4 млрд долларов.
Ранее Бернар Арно занял первое место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Bloomberg.
Рейтинг самых богатых людей мира не сильно изменился
Журналисты обращают внимание на то, что состояние Арно по состоянию на начало мая достигло 215 млрд дол.
За последние несколько месяцев они выросли аж на 7 млрд дол.
В тройке самых богатых также оказался основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск из 194 млрд долл. США.
Что интересно, топ-10 самых богатых людей мира – американцы – их в этом рейтинге 90%, несмотря на то, что список возглавил француз.
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