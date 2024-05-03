100 самых влиятельных людей мира. Кто из украинцев попал в рейтинг TIME

Авторитетное издание TIME опубликовало список 100 самых влиятельных людей мира в сфере здоровья. Свои почетные места в нем заняли украинский врач Дмитрий Газда и американская волонтер украинского происхождения Дора Хомяк.

Что известно о Дмитрии Газде

Журналисты обращают внимание на то, что Дмитрий Газда — врач-дерматолог и соучредитель стартапа Esper Bionics, занимающийся созданием бионических протезов.

Офисы компании находятся в Штатах, Германии и Украине.

Команда Газды занимается создание роботизированных рук, с помощью которых оставшийся без конечности человек может выполнять даже самые деликатные движения — например, поднять одну виноградинку.

Дмитрий Газда (Фото: TIME)

Что важно понимать, когда РФ начала полномасштабную войну против Украины, Esper Bionics начала бесплатно передавать бионичные руки не только бойцам ВСУ, но и раненым гражданским.

По состоянию на май 2024 года их получили 70 человек, еще 250 находятся в списке ожидания.

Это не очень разумно для бизнеса, но есть вещи гораздо важнее бизнеса, — объяснил свое решение Дмитрий Газда. Поделиться

Что важно знать о Доре Хомяке

Дора Хомяк — американская волонтер украинского происхождения и генеральный директор благотворительного фонда Razom.

10 лет своей жизни она потратила на улучшение здоровья и благосостояния украинцев.

Число ее команды достигло 75 человек. Фонд Razom уже оказал помощь в размере 100 миллионов долларов.

Дора Хомяк (Фото: TIME)

Указанные средства были потрачены на медикаменты для украинских больниц, центров психического здоровья и поддержку медиков на передовой.

Также несколько мобильных медицинских установок получили находящиеся вблизи линии фронта медики. Посредством них можно стабилизировать состояние критически раненых пациентов.