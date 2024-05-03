100 самых влиятельных людей мира. Кто из украинцев попал в рейтинг TIME

Авторитетное издание TIME опубликовало список 100 самых влиятельных людей мира в сфере здоровья. Свои почетные места в нем заняли украинский врач Дмитрий Газда и американская волонтер украинского происхождения Дора Хомяк.
Что известно о Дмитрии Газде
Журналисты обращают внимание на то, что Дмитрий Газда — врач-дерматолог и соучредитель стартапа Esper Bionics, занимающийся созданием бионических протезов.
Офисы компании находятся в Штатах, Германии и Украине.
Команда Газды занимается создание роботизированных рук, с помощью которых оставшийся без конечности человек может выполнять даже самые деликатные движения — например, поднять одну виноградинку.
Что важно понимать, когда РФ начала полномасштабную войну против Украины, Esper Bionics начала бесплатно передавать бионичные руки не только бойцам ВСУ, но и раненым гражданским.
По состоянию на май 2024 года их получили 70 человек, еще 250 находятся в списке ожидания.
Что важно знать о Доре Хомяке
Дора Хомяк — американская волонтер украинского происхождения и генеральный директор благотворительного фонда Razom.
10 лет своей жизни она потратила на улучшение здоровья и благосостояния украинцев.
Число ее команды достигло 75 человек. Фонд Razom уже оказал помощь в размере 100 миллионов долларов.
Указанные средства были потрачены на медикаменты для украинских больниц, центров психического здоровья и поддержку медиков на передовой.
Также несколько мобильных медицинских установок получили находящиеся вблизи линии фронта медики. Посредством них можно стабилизировать состояние критически раненых пациентов.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-