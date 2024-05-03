В первый раз в истории. Две украинские теннисистки войдут в топ-20 мирового рейтинга
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В первый раз в истории. Две украинские теннисистки войдут в топ-20 мирового рейтинга

Костюк
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Источник:  Суспільне. Спорт

Украинская теннисистка Марта Костюк поднимется на 20 место в новом рейтинге WTA.

В Украины будут две теннисистки в топ-20 мирового рейтинга WTA

Марта Костюк начнет следующую неделю на 20-й позиции в мировом рейтинге.

На прошлой неделе украинская теннисистка поднялась сразу на пять позиций и обновила личный рекорд — стала 21-й. Произошло это по итогам турнира WTA 500 в Штутгарте, где Костюк одержала ряд побед: выиграла три матча подряд против представительниц топ-10 мирового рейтинга.

Несмотря на поражение в Испании, украинка поднимется в мировом рейтинге WTA на одну строчку, поэтому следующую неделю Костюк начнет на 20 месте.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина опустится на одну строчку и станет 19-й.

Таким образом, впервые в истории сразу две украинки войдут в топ-20 рейтинг WTA.

Марта Костюк вышла в финал турнира WTA 500

Костюк завоевала место в финале грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте. В полуфинале соревнований украинская теннисистка одолела восьмую ракетку мира Маркету Вондроушову в двух сетах.

Костюк стартовала на турнире в Штутгарте с победы в 3-часовом матче над немкой Лаурой Зигемунд, после чего одержала две победы над представительницами топ-10: в 1/8 финала совершила камбек против седьмой ракетки мира Цинь Вэнь Чжэн, а в четвертьфинале Коко Гофф, реализовав восьмой матчпойнт.

Соперницей Костюк в полуфинале стала действующая чемпионка Уимблдона Маркета Вондроушова. Перед этим теннисистки встречались однажды: чешка обыграла украинку на Кубке Билли Джин Кинг в 2023 году.

Костюк отыграла два брейкпойнта в первом гейме поединка, после чего завладела инициативой и повела 5:1 с двумя брейками.

В начале второй партии Костюк повела с брейком, а при счете 3:1 еще раз взяла подачу соперницы. Украинка сохранила это преимущество и реализовала первый матч-пойнт — 6:2.

Игра длилась один час и 36 минут — кратчайший поединок для Костюка на турнире в Штутгарте.

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