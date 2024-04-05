Украинская теннисистка Свитолина победно стартовала на турнире в США — видео

Как прошел матч Элины Светолиной

Соперницы проиграли три стартовых гейма на собственных подачах. Впоследствии Свитолина совершила решающий рывок в партии: выиграла три гейма подряд и повела 4:1.

Первый сет Элина закрывала при счете 5:2 на собственной подаче. Всего партия продлилась 32 минуты.

Уже второй сет первая ракетка Украины начала с брейка, а затем закрепила преимущество на собственной подаче — 2:0.

Севилл вскоре восстановила паритет, но Свитолина очередным брейком вторично вышла вперед.

Проигранная подача Севилла при счете 2:2, в конце концов, стала решающей в матче. В дальнейшем теннисистки отстаивали собственную подачу, а Свитолина закрыла встречу уже со счетом 6:4.

Элина Свитолина (Украина, 7) — Дария Севилл (Австралия) — 2:0 (6:2, 6:4)

Что значит результат Элины Светолиной

Свитолина выиграла матч в Чарлстоне впервые с 2014 года. В прошлом сезоне здесь произошло возвращение украинки после перерыва в карьере — поражение от Юлии Путинцевой из Казахстана.

В третьем раунде Элина сыграет против сильнейшей теннисистки в паре француженки Варвары Грачевой и 11-й сеяной бельгийки Элизе Мертенс.

В 1/8 финала Украина будет представлена двумя теннисистками: Светолиной и Ангелиной Калининой. По итогам второго круга выступления в Чарлстоне завершили две другие украинки — Даяна Ястремская и Леся Цуренко.