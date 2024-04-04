Украинская теннисистка Калинина одолела бывшую первую ракетку мира
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Украинская теннисистка Калинина одолела бывшую первую ракетку мира

Калинина
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Ангелина Калинина становится неудобной соперницей для Каролин Возняцки. Теннисистка из Дании проиграла второй раз подряд спортсменке из Новой Каховки.

Калинина одолела бывшую первую ракетку мира

В американском Чарльстоне проходит престижный женский турнир категории WTA500. Среди участников соревнования были и четверо украинок.

Впрочем, Даяна Ястремская и Леся Цуренко уже завершили борьбу на первом же оппоненте. А вот Ангелина Калинина смогла выйти в 1/8 финала, хотя у нее была более сложная соперница.

Уроженка Новой Каховки начала свой путь в Чарльстоне с матча против первой ракетки мира Каролин Возняцки. Датская теннисистка только в прошлом году вернулась на корт после трехлетнего перерыва.

Несколько недель назад Калинина и Возняцки выдали жаркую битву в Майами. Ангелина уступала оппонентке 5:7, 2:5, но смогла сделать камбэк и выбить Каролин.

На каких местах украинские теннисистки в рейтинге WTA

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина сохранила 17 позицию в мировом рейтинге.

Марта Костюк поднялась на 26 место в списке, что стало возможным после успешного выступления на турнире в Индиан-Уэллс.

Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Юлия Стародубцева опустились в список.

Лидером мирового рейтинга остается польская теннисистка Ига Свентек. Второе место занимает чемпионка белоруска Арина Соболенко. Тройку лидеров замыкает представитель США Кори Гауфф.

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