Украинская теннисистка Калинина одолела бывшую первую ракетку мира

Ангелина Калинина становится неудобной соперницей для Каролин Возняцки. Теннисистка из Дании проиграла второй раз подряд спортсменке из Новой Каховки.

Калинина одолела бывшую первую ракетку мира

В американском Чарльстоне проходит престижный женский турнир категории WTA500. Среди участников соревнования были и четверо украинок.

Впрочем, Даяна Ястремская и Леся Цуренко уже завершили борьбу на первом же оппоненте. А вот Ангелина Калинина смогла выйти в 1/8 финала, хотя у нее была более сложная соперница.

Уроженка Новой Каховки начала свой путь в Чарльстоне с матча против первой ракетки мира Каролин Возняцки. Датская теннисистка только в прошлом году вернулась на корт после трехлетнего перерыва.

Несколько недель назад Калинина и Возняцки выдали жаркую битву в Майами. Ангелина уступала оппонентке 5:7, 2:5, но смогла сделать камбэк и выбить Каролин.

На каких местах украинские теннисистки в рейтинге WTA

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина сохранила 17 позицию в мировом рейтинге.

Марта Костюк поднялась на 26 место в списке, что стало возможным после успешного выступления на турнире в Индиан-Уэллс.

Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Юлия Стародубцева опустились в список.