Украинка Калинина разгромила белоруску Соболенко и одержала самую большую победу в карьере

Украинская теннисистка Ангелина Калинина выбила вторую ракетку мира, "нейтральную" белорусскую Арину Соболенко, в третьем раунде турнира WTA1000 в Майами.
Калинина обыграла вторую ракетку мира
Ангелина Калинина (№36 мирового рейтинга) в ночь на воскресенье, 24 марта, провела матч на турнире WTA 1000 в Майами против «нейтральной» белоруски Арины Соболенко (№2 мирового рейтинга).
Украинка в поединке за выход в четвертый круг соревнований одержала победу со счетом 6:4, 1:6, 6:1.
Победа над Соболенко — величайшее достижение в карьере Калининой — украинка впервые обыграла действующую вторую ракетку мира. До сих пор Ангелина одержала одну победу над соперницей из топ-5 — гречанкой Марией Саккари, пятым номером WTA.
В следующем матче Калинина встретится с Юлией Путинцевой из Казахстана.
Как сыграли украинки на турнире в Майами
Элина Свитолина и Даяна Ястремская досрочно завершили выступление, проиграв соответственно японцы Наоми Осака (2:6, 6:7 (5:7) и Марии Маккари из Греции (5:7, 4:6)).
Турнир в Майами продлится до 31 марта.
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