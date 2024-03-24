Украинка Калинина разгромила белоруску Соболенко и одержала самую большую победу в карьере

Украинская теннисистка Ангелина Калинина выбила вторую ракетку мира, "нейтральную" белорусскую Арину Соболенко, в третьем раунде турнира WTA1000 в Майами.

Калинина обыграла вторую ракетку мира

Ангелина Калинина (№36 мирового рейтинга) в ночь на воскресенье, 24 марта, провела матч на турнире WTA 1000 в Майами против «нейтральной» белоруски Арины Соболенко (№2 мирового рейтинга).

Украинка в поединке за выход в четвертый круг соревнований одержала победу со счетом 6:4, 1:6, 6:1.

Это всегда трудно — играть на этих крупных турнирах против топ-соперниц. Я очень рад, что выстояла в своем первом [матче из Возняцки]. Сегодня было очень тяжело и нервно, но я справилась и немного горжусь, — подытожила Калинина после игры. Поделиться

Second top 5 win of her career 👏@angie_kalinina takes out the No.2 seed Sabalenka, 6-4, 1-6, 6-1.#MiamiOpen pic.twitter.com/hhc5VfxLNY — wta (@WTA) March 24, 2024

Победа над Соболенко — величайшее достижение в карьере Калининой — украинка впервые обыграла действующую вторую ракетку мира. До сих пор Ангелина одержала одну победу над соперницей из топ-5 — гречанкой Марией Саккари, пятым номером WTA.

В следующем матче Калинина встретится с Юлией Путинцевой из Казахстана.

Как сыграли украинки на турнире в Майами

Элина Свитолина и Даяна Ястремская досрочно завершили выступление, проиграв соответственно японцы Наоми Осака (2:6, 6:7 (5:7) и Марии Маккари из Греции (5:7, 4:6)).

Турнир в Майами продлится до 31 марта.