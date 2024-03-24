Українка Калініна розгромила білоруску Соболенко та здобула найбільшу перемогу в кар'єрі

Це завжди важко — грати на цих великих турнірах проти топсуперниць. Я дуже тішуся, що вистояла у своєму першому [матчі з Возняцкі]. Сьогодні було дуже важко і нервово, але я впоралася і трохи пишаюся, — підсумувала Калініна після гри.