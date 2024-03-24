Українка Калініна розгромила білоруску Соболенко та здобула найбільшу перемогу в кар'єрі
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Українка Калініна розгромила білоруску Соболенко та здобула найбільшу перемогу в кар'єрі

Ангеліна Калініна
Джерело:  Суспільне. Спорт

Українська тенісистка Ангеліна Калініна вибила другу ракетку світу, «нейтральну» білоруску Аріну Соболенко, в третьому раунді турніру WTA1000 в Маямі.

Калініна обіграла другу ракетку світу

Ангеліна Калініна (№36 світового рейтингу) у ніч проти неділі, 24 березня, провела матч на турнірі WTA 1000 в Маямі проти «нейтральної» білоруски Аріни Соболенко (№2 світового рейтингу).

Українка у поєдинку за вихід до четвертого кола змагань здобула перемогу з рахунком 6:4, 1:6, 6:1.

Це завжди важко — грати на цих великих турнірах проти топсуперниць. Я дуже тішуся, що вистояла у своєму першому [матчі з Возняцкі]. Сьогодні було дуже важко і нервово, але я впоралася і трохи пишаюся, — підсумувала Калініна після гри.

Перемога над Соболенко — найбільше досягнення в кар'єрі Калініної — українка вперше обіграла чинну другу ракетку світу. Досі Ангеліна мала одну перемогу над суперницею із топ-5 — грекинею Марією Саккарі, п'ятим номером WTA.

У наступному матчі Калініна зустрінеться з Юлією Путінцевою з Казахстану.

Як зіграли українки на турнірі у Маямі

Еліна Світоліна та Даяна Ястремська достроково завершили виступ, програвши відповідно японці Наомі Осака (2:6, 6:7 (5:7) та Марії Маккарі з Греції (5:7, 4:6).

Турнір у Маямі триватиме до 31 березня.

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