Українська тенісистка Калініна здолала колишню першу ракетку світу

Ангеліна Калініна стає незручною суперницею для Каролін Возняцкі. Тенісистка з Данії програла вдруге поспіль спортсменці з Нової Каховки.

Калініна здолала колишню першу ракетку світу

В американському Чарльстоні проходить престижний жіночий турнір категорії WTA500. Серед учасників змагання були і четверо українок.

Втім Даяна Ястремська та Леся Цуренко вже завершили боротьбу на першому ж опоненті. А ось Ангеліна Калініна змогла вийти в 1/8 фіналу, хоча у неї була більш складна суперниця.

Уродженка Нової Каховки почала свій шлях у Чарльстоні з матчу проти експершої ракетки світу Каролін Возняцкі. Данська тенісистка лише минулого року повернулась на корт після трирічної перерви.

Кілька тижнів тому Калініна та Возняцкі видали гарячу битву у Маямі. Ангеліна поступалась опонентці 5:7, 2:5, але змогла зробити камбек та вибити Каролін.

На яких місцях українські тенісистки в рейтингу WTA

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна зберегла 17-ту позицію у світовому рейтингу.

Марта Костюк піднялася на 26 місце в списку, що стало можливим після успішного виступу на турнірі в Індіан-Веллс.

Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко та Юлія Стародубцева опустилися в списку.