Українська тенісистка Калініна здолала колишню першу ракетку світу

Ангеліна Калініна стає незручною суперницею для Каролін Возняцкі. Тенісистка з Данії програла вдруге поспіль спортсменці з Нової Каховки.
Калініна здолала колишню першу ракетку світу
В американському Чарльстоні проходить престижний жіночий турнір категорії WTA500. Серед учасників змагання були і четверо українок.
Втім Даяна Ястремська та Леся Цуренко вже завершили боротьбу на першому ж опоненті. А ось Ангеліна Калініна змогла вийти в 1/8 фіналу, хоча у неї була більш складна суперниця.
Уродженка Нової Каховки почала свій шлях у Чарльстоні з матчу проти експершої ракетки світу Каролін Возняцкі. Данська тенісистка лише минулого року повернулась на корт після трирічної перерви.
Кілька тижнів тому Калініна та Возняцкі видали гарячу битву у Маямі. Ангеліна поступалась опонентці 5:7, 2:5, але змогла зробити камбек та вибити Каролін.
На яких місцях українські тенісистки в рейтингу WTA
Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна зберегла 17-ту позицію у світовому рейтингу.
Марта Костюк піднялася на 26 місце в списку, що стало можливим після успішного виступу на турнірі в Індіан-Веллс.
Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко та Юлія Стародубцева опустилися в списку.
До слова, лідером світового рейтингу залишається польська тенісистка Іга Свентек. Друге місце посідає чемпіонка білоруска Аріна Соболенко. Трійку лідерів замикає представниця США Корі Гауфф.
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