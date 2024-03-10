Украинская теннисистка Свитолина прошла в третий круг турнира в США

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 17) с победы стартовала на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе в США.

Как прошел матч Элины Свитолиной

Элина Свитолина стартовала с победы на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе. Во втором круге первая ракетка Украины одолела чешку Катержину Синякову.

Свитолина, посеянная в Индиан-Уэллсе под 16-м номером, в четвертый раз в карьере встретилась с 41-й ракеткой мира Синяковой, все три предыдущих матча украинка выиграла в трех сетах. В то же время Цуренко провела поединок с 23-й сеяной Эммой Наварро из США.

Ключевым в первом сете поединка Светолиной стал гейм при счете 3:2 в пользу Элины: украинка сделала единственный брейк в партии, после чего отыграла три брейкпойнта на своей подаче и выиграла сет 6:3.

В решающей партии Свитолина сразу же сделала брейк, а при счете 3:1 взяла подачу чешки "под ноль". В итоге Элина реализовала первый матчпойнт в гейме Синяковой и одержала победу ровно через два часа — 6:1.

Элина Свитолина в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе встретится с Эммой Наварро. Теннисистки впервые сыграют между собой на уровне основного тура.

Что известно о турнире в Индиан-Уэллсе

Кроме Светолиной выступления в Индиан-Уэллсе продолжает Марта Костюк, которая уже вышла в 1/8 финала, поскольку чешка Маркета Вондроушова снялась с турнира.

BNP Paribas Open — комбинированный турнир категории 1000 среди мужчин и женщин. Мужской титул в Индиан-Уэллсе защищает испанец Карлос Алькарас, чемпионка женских соревнований Елена Рыбакина из Казахстана снялась из-за проблем со здоровьем.

Призовой фонд каждого из турниров в Индиан-Уэллсе составляет почти по 9 миллионов долларов.