Свитолина оригинально поддержала Украину после новой победы на Australian Open
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Свитолина оригинально поддержала Украину после новой победы на Australian Open

Элина Свитолина
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Источник:  online.ua

“Первая ракетка” Украины Элина Свитолина смогла пробиться в 1/8 Открытого чемпионата Австралии. Во время нового триумфа теннисистка не забыла свою родину и народ.

Свитолина патриотически расписала камеру после еще одной победы на Australian Open

В третьем круге турнира звезде украинского тенниса победила представительницу Швейцарии Викторию Голубич.

После матча Элина Свитолина подошла к оператору и расписала его камеру патриотическими надписями.

"Украина. Героям Слава», - написала "первая ракетка" Украины.

Как уже упоминалось ранее, в следующем раунде украинская теннисистка сыграет против Линды Носковой, обыгравшей первую ракетку мира Игу Свентек.

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В 2022 году Элине пришлось взять паузу в карьере в связи с беременностью.

Однако уже в апреле 2023 года Элина вернулась в Тур и завоевала свой 17-й титул в карьере на WTA 250 в Страсбурге.

Кроме того, Свитолина не скрывает, что до сих пор мечтает выиграть турнир Grand Slam.

Конечно, я хочу выиграть турнир Grand Slam, но теперь я чувствую, что приоритеты сильно изменились после рождения Скай и появления других целей, связанных с UNITED24 и моим фондом. Я чувствую, что приоритеты несколько сместились. Я хочу играть и выигрывать. Я хочу выигрывать каждый матч, когда выхожу на корт. Но сейчас я также пытаюсь наслаждаться этим, наслаждаться всем этим путешествием, которое у меня есть, и просто не слишком напрягать себя, – призналась журналистам “первая ракетка” Украины.

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