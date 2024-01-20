Свитолина оригинально поддержала Украину после новой победы на Australian Open

“Первая ракетка” Украины Элина Свитолина смогла пробиться в 1/8 Открытого чемпионата Австралии. Во время нового триумфа теннисистка не забыла свою родину и народ.

Свитолина патриотически расписала камеру после еще одной победы на Australian Open

В третьем круге турнира звезде украинского тенниса победила представительницу Швейцарии Викторию Голубич.

После матча Элина Свитолина подошла к оператору и расписала его камеру патриотическими надписями.

"Украина. Героям Слава», - написала "первая ракетка" Украины. Поделиться

Elina Svitolina signs the camera after advancing to Australian Open R4:



“Ukraine 💙 Glory to the heroes”



💙💛 pic.twitter.com/X1hMkuDZSu — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 20, 2024

Как уже упоминалось ранее, в следующем раунде украинская теннисистка сыграет против Линды Носковой, обыгравшей первую ракетку мира Игу Свентек.

Свитолина обещает удивлять Украину и мир своими новыми успехами на корте

В 2022 году Элине пришлось взять паузу в карьере в связи с беременностью.

Однако уже в апреле 2023 года Элина вернулась в Тур и завоевала свой 17-й титул в карьере на WTA 250 в Страсбурге.

Кроме того, Свитолина не скрывает, что до сих пор мечтает выиграть турнир Grand Slam.