Світоліна оригінально підтримала Україну після нової перемоги на Australian Open
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Світоліна оригінально підтримала Україну після нової перемоги на Australian Open

Еліна Світоліна
Джерело:  online.ua

“Перша ракетка” України Еліна Світоліна змогла пробитися в 1/8 Відкритого чемпіонату Австралії. Під час нового тріумфу тенісистка не забула про свою батьківщину та народ.

Світоліна патріотично розписала камеру після ще однієї перемоги на Australian Open

У третьому колі турніру зірці українського тенісу перемогла представницю Швейцарії Вікторію Голубич.

Після матчу Еліна Світоліна підійшла до оператора та розписала його камеру патріотичними написами.

«Україна. Героям Слава», — написала “перша ракетка” України.

Як уже згадувалося раніше, у наступному раунді українська тенісистка зіграє проти Лінди Носкової, яка обіграла першу ракетку світу Ігу Свьонтек.

Світоліна обіцяє дивувати Україну та світ своїми новими успіхами на корті

У 2022 році Еліні довелося зробити паузу в кар'єрі у зв'язку з вагітністю.

Однак уже в квітні 2023 року Еліна повернулася в Тур та завоювала свій 17-й титул у кар'єрі на WTA 250 у Страсбурзі.

Окрім того, Світоліна не приховує, що досі мріє виграти турнір Grand Slam.

Звичайно, я хочу виграти турнір Grand Slam, але тепер я відчуваю, що пріоритети сильно змінилися після народження Скай та появи інших цілей, пов'язаних з UNITED24 та моїм фондом. Я відчуваю, що пріоритети дещо змістилися. Я хочу грати та вигравати. Я хочу вигравати кожен матч, коли виходжу на корт. Але зараз я також намагаюся насолоджуватися цим, насолоджуватися всією цією мандрівкою, яка у мене є, і просто не надто напружувати себе, – зізналася журналістам “перша ракетка” України.

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