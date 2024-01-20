Світоліна оригінально підтримала Україну після нової перемоги на Australian Open

“Перша ракетка” України Еліна Світоліна змогла пробитися в 1/8 Відкритого чемпіонату Австралії. Під час нового тріумфу тенісистка не забула про свою батьківщину та народ.
Світоліна патріотично розписала камеру після ще однієї перемоги на Australian Open
У третьому колі турніру зірці українського тенісу перемогла представницю Швейцарії Вікторію Голубич.
Після матчу Еліна Світоліна підійшла до оператора та розписала його камеру патріотичними написами.
Як уже згадувалося раніше, у наступному раунді українська тенісистка зіграє проти Лінди Носкової, яка обіграла першу ракетку світу Ігу Свьонтек.
Світоліна обіцяє дивувати Україну та світ своїми новими успіхами на корті
У 2022 році Еліні довелося зробити паузу в кар'єрі у зв'язку з вагітністю.
Однак уже в квітні 2023 року Еліна повернулася в Тур та завоювала свій 17-й титул у кар'єрі на WTA 250 у Страсбурзі.
Окрім того, Світоліна не приховує, що досі мріє виграти турнір Grand Slam.
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