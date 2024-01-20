Світоліна оригінально підтримала Україну після нової перемоги на Australian Open

“Перша ракетка” України Еліна Світоліна змогла пробитися в 1/8 Відкритого чемпіонату Австралії. Під час нового тріумфу тенісистка не забула про свою батьківщину та народ.

Світоліна патріотично розписала камеру після ще однієї перемоги на Australian Open

У третьому колі турніру зірці українського тенісу перемогла представницю Швейцарії Вікторію Голубич.

Після матчу Еліна Світоліна підійшла до оператора та розписала його камеру патріотичними написами.

«Україна. Героям Слава», — написала “перша ракетка” України. Поширити

Elina Svitolina signs the camera after advancing to Australian Open R4:



“Ukraine 💙 Glory to the heroes”



💙💛 pic.twitter.com/X1hMkuDZSu — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 20, 2024

Як уже згадувалося раніше, у наступному раунді українська тенісистка зіграє проти Лінди Носкової, яка обіграла першу ракетку світу Ігу Свьонтек.

Світоліна обіцяє дивувати Україну та світ своїми новими успіхами на корті

У 2022 році Еліні довелося зробити паузу в кар'єрі у зв'язку з вагітністю.

Однак уже в квітні 2023 року Еліна повернулася в Тур та завоювала свій 17-й титул у кар'єрі на WTA 250 у Страсбурзі.

Окрім того, Світоліна не приховує, що досі мріє виграти турнір Grand Slam.