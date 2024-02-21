Свитолина проиграла первой ракетке мира на турнире в Дубае

В среду, 21 февраля, украинская теннисистка Элина Свитолина (№20 WTA) в третьем круге турнира WTA 1000 в Дубае встречалась с первой ракеткой мира Игой Свёнтек.

Украинка проиграла польской теннисистке в двух партиях со счетом 1:6, 4:6.

Напомним, что на пути к третьему кругу Свитолина одолела украинку Ангелину Калинину (6:3, 7:6) и Татьяну Марию (6:3, 6:3).

Для Элины это первый турнир после Australian Open-2024, на котором украинка снялась в четвертом раунде из-за травмы.

Также в нынешнем сезоне на счету Светолиной выход в финал турнира в Новой Зеландии.

Свитолина - бывшая третья ракетка мира и лучшая теннисистка в истории Украины.

Украинские теннисистки вошли в топ-30 мирового рейтинга

Впервые в истории сразу четыре украинки попали в топ-30. Сейчас в тридцатку сильнейших входят: Элина Свитолина (20-е место), Даяна Ястремская (26-е), Марта Костюк (29-е) и Ангелина Калинина (30-е).

Отметим, что в топ-30 только у Чехии больше представительства — пять теннисисток. Также у четырех представительниц США.

Первой ракеткой мира осталась представительница Польши Ига Швентек, опережающая Арину Соболенко и Кори Гауфф.

Напомним, лучший результат среди украинок на первом турнире Большого шлема Australian Open-2024 показала дошедшая полуфинала Даяна Ястремская. Марта Костюк пробилась в четвертьфинал, а Элина Свитолина остановилась на стадии 1/8 финала.