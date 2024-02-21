Світоліна програла першій ракетці світу на турнірі у Дубаї

У середу, 21 лютого, українська тенісистка Еліна Світоліна (№20 WTA) у третьому колі турніру WTA 1000 у Дубаї зустрічалася з першою ракеткою світу Ігою Свьонтек.

Українка програла польській тенісистці у двох партіях із рахунком 1:6, 4:6.

Нагадаємо, що на шляху до третього кола Світоліна здолала українку Ангеліну Калініну (6:3, 7:6) та Тетяну Марію (6:3, 6:3).

Для Еліни це перший турнір після Australian Open-2024, на якому українка знялася у четвертому раунді через травму.

Також у нинішньому сезоні на рахунку Світоліної вихід у фінал турніру у Новій Зеландії.

Світоліна є колишньою третьою ракеткою світу та найкращою тенісисткою в історії України.

Українські тенісистки увійшли до топ-30 світового рейтингу

Вперше в історії одразу чотири українки потрапили до топ-30. Наразі до тридцятки найсильніших входять: Еліна Світоліна (20-е місце), Даяна Ястремська (26-те), Марта Костюк (29-те) та Ангеліна Калініна (30-те).

Зазначимо, що у топ-30 тільки у Чехії більше представництва — п'ять тенісисток. Також чотири представниці має США.

Першою ракеткою світу залишилася представниця Польщі Іга Швентек, яка випереджає Аріну Соболенко та Корі Гауфф.

Нагадаємо, найкращий результат серед українок на першому турнірі Великого шолома Australian Open-2024 показала Даяна Ястремська, яка дійшла півфіналу. Марта Костюк пробилася до чвертьфіналу, а Еліна Світоліна зупинилася на стадії 1/8 фіналу.