Українська тенісистка Світоліна пройшла до третього кола турніру в США
Категорія
Спорт
Дата публікації

Українська тенісистка Світоліна пройшла до третього кола турніру в США

Світоліна
Джерело:  Суспільне. Спорт

Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA 17) з перемоги стартувала на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі у США.

Як пройшов матч Еліни Світоліної

Еліна Світоліна стартувала з перемоги на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі. У другому колі перша ракетка України здолала чешку Катержину Сінякову.

Світоліна, яка посіяна в Індіан-Веллсі під 16-м номером, учетверте в кар'єрі зустрілась з 41-ю ракеткою світу Сіняковою, усі три попередні матчі українка виграла в трьох сетах. Водночас Цуренко провела поєдинок з 23-ю сіяною Еммою Наварро із США.

Ключовим у першому сеті поєдинку Світоліної став гейм за рахунку 3:2 на користь Еліни: українка зробила єдиний брейк у партії, після чого відіграла три брейкпойнти на своїй подачі та виграла сет 6:3.

У вирішальній партії Світоліна одразу ж зробила брейк, а за рахунку 3:1 взяла подачу чешки "під нуль". У підсумку Еліна реалізувала перший матчпойнт у геймі Сінякової та здобула перемогу рівно за дві години — 6:1.

Еліна Світоліна у третьому колі турніру в Індіан-Веллсі зустрінеться з Еммою Наварро. Тенісистки вперше зіграють між собою на рівні основного туру.

Що відомо про турнір в Індіан-Веллсі

Окрім Світоліної виступи в Індіан-Веллсі продовжує Марта Костюк, яка вже вийшла до 1/8 фіналу, оскільки чешка Маркета Вондроушова знялась з турніру.

BNP Paribas Open — комбінований турнір категорії 1000 серед чоловіків і жінок. Чоловічий титул в Індіан-Веллсі захищає іспанець Карлос Алькарас, чемпіонка жіночих змагань Єлена Рибакіна з Казахстану знялась через проблеми зі здоров'ям.

Призовий фонд кожного з турнірів в Індіан-Веллсі складає майже по 9 мільйонів доларів.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українки Світоліна та Ястремська здобули перемоги на етапі Australian Open
Еліна Світоліна
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Світоліна оригінально підтримала Україну після нової перемоги на Australian Open
Еліна Світоліна
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Світоліна програла першій ракетці світу на турнірі у Дубаї
Еліна Світоліна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?