Українська тенісистка Світоліна пройшла до третього кола турніру в США

Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA 17) з перемоги стартувала на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі у США.

Як пройшов матч Еліни Світоліної

Еліна Світоліна стартувала з перемоги на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі. У другому колі перша ракетка України здолала чешку Катержину Сінякову.

Світоліна, яка посіяна в Індіан-Веллсі під 16-м номером, учетверте в кар'єрі зустрілась з 41-ю ракеткою світу Сіняковою, усі три попередні матчі українка виграла в трьох сетах. Водночас Цуренко провела поєдинок з 23-ю сіяною Еммою Наварро із США.

Ключовим у першому сеті поєдинку Світоліної став гейм за рахунку 3:2 на користь Еліни: українка зробила єдиний брейк у партії, після чого відіграла три брейкпойнти на своїй подачі та виграла сет 6:3.

У вирішальній партії Світоліна одразу ж зробила брейк, а за рахунку 3:1 взяла подачу чешки "під нуль". У підсумку Еліна реалізувала перший матчпойнт у геймі Сінякової та здобула перемогу рівно за дві години — 6:1.

Еліна Світоліна у третьому колі турніру в Індіан-Веллсі зустрінеться з Еммою Наварро. Тенісистки вперше зіграють між собою на рівні основного туру.

Що відомо про турнір в Індіан-Веллсі

Окрім Світоліної виступи в Індіан-Веллсі продовжує Марта Костюк, яка вже вийшла до 1/8 фіналу, оскільки чешка Маркета Вондроушова знялась з турніру.

BNP Paribas Open — комбінований турнір категорії 1000 серед чоловіків і жінок. Чоловічий титул в Індіан-Веллсі захищає іспанець Карлос Алькарас, чемпіонка жіночих змагань Єлена Рибакіна з Казахстану знялась через проблеми зі здоров'ям.

Призовий фонд кожного з турнірів в Індіан-Веллсі складає майже по 9 мільйонів доларів.