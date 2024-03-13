Украинская теннисистка Костюк разгромила россиянку на турнире в США – видео

На турнире серии WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе стартовали матчи четвертого круга. В одном из них сыграла украинка Марта Костюк.

Как прошел матч украинки Костюк против россиянки Павлюченковой

Матч длился 1 час 19 минут, в течение которых Костюк навылет не подавала, совершила три двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейков.

Павлюченкова подала два эйса, допустила четыре двойных ошибок и использовала 1 из 2 брейк-пойнтов.

На стадии четвертьфиналов Костюк сыграет с еще одной россиянкой. Марти будет противостоять Анастасия Потапова, которая раньше дважды ее обыгрывала.

Для карьеры Костюк этот матч стал историческим, поскольку впервые в карьере она вышла в четвертьфинал турнира серии WTA 1000.

После игры Костюк в интервью на корте рассказала, что смогла использовать свои сильные стороны, что позволило выиграть гораздо легче недели назад на турнире в Сан-Диего.

В первом сете много не клеилось, было много проблем. Это, скорее всего, было связано с ментальным настроением. Прошлая неделя была очень тяжелой, с холодной погодой и тяжелыми мячами. Но сегодня я смогла использовать свои сильные стороны. Я рада, что смогла показать свой лучший теннис и выйти в четвертьфинал, — сказала Костюк. Поделиться

Что известно о турнире в Индиан-Уэллсе

BNP Paribas Open — комбинированный турнир категории 1000 среди мужчин и женщин. Мужской титул в Индиан-Уэллсе защищает испанец Карлос Алькарас, чемпионка женских соревнований Елена Рыбакина из Казахстана снялась из-за проблем со здоровьем.

Призовой фонд каждого из турниров в Индиан-Уэллсе составляет почти по 9 миллионов долларов.