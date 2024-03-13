Украинская теннисистка Костюк разгромила россиянку на турнире в США – видео

На турнире серии WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе стартовали матчи четвертого круга. В одном из них сыграла украинка Марта Костюк.
Как прошел матч украинки Костюк против россиянки Павлюченковой
Матч длился 1 час 19 минут, в течение которых Костюк навылет не подавала, совершила три двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейков.
Павлюченкова подала два эйса, допустила четыре двойных ошибок и использовала 1 из 2 брейк-пойнтов.
На стадии четвертьфиналов Костюк сыграет с еще одной россиянкой. Марти будет противостоять Анастасия Потапова, которая раньше дважды ее обыгрывала.
Для карьеры Костюк этот матч стал историческим, поскольку впервые в карьере она вышла в четвертьфинал турнира серии WTA 1000.
После игры Костюк в интервью на корте рассказала, что смогла использовать свои сильные стороны, что позволило выиграть гораздо легче недели назад на турнире в Сан-Диего.
Что известно о турнире в Индиан-Уэллсе
BNP Paribas Open — комбинированный турнир категории 1000 среди мужчин и женщин. Мужской титул в Индиан-Уэллсе защищает испанец Карлос Алькарас, чемпионка женских соревнований Елена Рыбакина из Казахстана снялась из-за проблем со здоровьем.
Призовой фонд каждого из турниров в Индиан-Уэллсе составляет почти по 9 миллионов долларов.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-