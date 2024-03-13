Украинская теннисистка Костюк разгромила россиянку на турнире в США – видео
Категория
Спорт
Дата публикации

Украинская теннисистка Костюк разгромила россиянку на турнире в США – видео

костюк
Читати українською
Источник:  online.ua

На турнире серии WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе стартовали матчи четвертого круга. В одном из них сыграла украинка Марта Костюк.

Как прошел матч украинки Костюк против россиянки Павлюченковой

Матч длился 1 час 19 минут, в течение которых Костюк навылет не подавала, совершила три двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейков.

Павлюченкова подала два эйса, допустила четыре двойных ошибок и использовала 1 из 2 брейк-пойнтов.

На стадии четвертьфиналов Костюк сыграет с еще одной россиянкой. Марти будет противостоять Анастасия Потапова, которая раньше дважды ее обыгрывала.

Для карьеры Костюк этот матч стал историческим, поскольку впервые в карьере она вышла в четвертьфинал турнира серии WTA 1000.

После игры Костюк в интервью на корте рассказала, что смогла использовать свои сильные стороны, что позволило выиграть гораздо легче недели назад на турнире в Сан-Диего.

В первом сете много не клеилось, было много проблем. Это, скорее всего, было связано с ментальным настроением. Прошлая неделя была очень тяжелой, с холодной погодой и тяжелыми мячами. Но сегодня я смогла использовать свои сильные стороны. Я рада, что смогла показать свой лучший теннис и выйти в четвертьфинал, — сказала Костюк.

Что известно о турнире в Индиан-Уэллсе

BNP Paribas Open — комбинированный турнир категории 1000 среди мужчин и женщин. Мужской титул в Индиан-Уэллсе защищает испанец Карлос Алькарас, чемпионка женских соревнований Елена Рыбакина из Казахстана снялась из-за проблем со здоровьем.

Призовой фонд каждого из турниров в Индиан-Уэллсе составляет почти по 9 миллионов долларов.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Теннисистка Костюк выступила с мощной речью о войне РФ против Украины — видео
Марта Костюк
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Российские и беларусские теннисисты смогут состязаться на Олимпиаде в "нейтральном" статусе
Теннисистка
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинская теннисистка Свитолина прошла в третий круг турнира в США
Светолина

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?