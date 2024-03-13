Українська тенісистка Костюк розгромила росіянку на турнірі в США — відео
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Українська тенісистка Костюк розгромила росіянку на турнірі в США — відео

костюк
Джерело:  online.ua

На турнірі серії WTA 1000 в американському Індіан-Уеллсі стартували матчі четвертого кола. В одному з них зіграла українка Марта Костюк.

Як пройшов матч українки Костюк проти росіянки Павлюченкової

Матч тривав 1 годину 19 хвилин, протягом яких Костюк навиліт не подавала, зробила три подвійні помилки та реалізувала 5 із 8 брейків.

Павлюченкова подала два ейси, припустилася чотирьох подвійних помилок і використала 1 з 2 брейк-пойнтів.

На стадії чвертьфіналів Костюк зіграє із ще однією росіянкою. Марті протистоятиме Анастасія Потапова, яка раніше двічі її обігрувала.

Для кар'єри Костюк цей матч став історичним, оскільки вона вперше у кар'єрі вийшла до чвертьфіналу турніру серії WTA 1000.

Після гри Костюк в інтерв'ю на корті розповіла, що змогла використати свої сильні сторони, що дозволило виграти набагато легше ніж тиждень тому на турнірі у Сан-Дієго.

У першому сеті багато не клеїлося, було багато проблем. Це швидше за все було пов'язано з ментальним настроєм. Минулий тиждень був дуже важким, з холодною погодою та важкими м'ячами. Але сьогодні я змогла краще використати свої сильні сторони. Я рада, що змогла показати свій найкращий теніс і вийти до чвертьфіналу, — сказала Костюк.

Що відомо про турнір в Індіан-Веллсі

BNP Paribas Open — комбінований турнір категорії 1000 серед чоловіків і жінок. Чоловічий титул в Індіан-Веллсі захищає іспанець Карлос Алькарас, чемпіонка жіночих змагань Єлена Рибакіна з Казахстану знялась через проблеми зі здоров'ям.

Призовий фонд кожного з турнірів в Індіан-Веллсі складає майже по 9 мільйонів доларів.

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