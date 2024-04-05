Українська тенісистка Світоліна переможно стартувала на турнірі в США — відео

Перша ракетка України Еліна Світоліна перемогла австралійку Дар'ю Севілл.
Як пройшов матч Еліни Світоліної
Суперниці програли три стартові гейми на власних подачах. Згодом Світоліна здійснила вирішальний ривок у партії: виграла три гейми поспіль і повела 4:1.
Перший сет Еліна закривала за рахунку 5:2 на власній подачі. Всього партія протривала 32 хвилини.
Вже другий сет перша ракетка України розпочала з брейку, а згодом закріпила перевагу на власній подачі — 2:0.
Севілл незабаром відновила паритет, але Світоліна черговим брейком вдруге вийшла вперед.
Програна подача Севілл за рахунку 2:2, зрештою, стала вирішальною в матчі. Надалі тенісистки відстоювали власну подачу, а Світоліна закрила зустріч вже з рахунком 6:4.
Еліна Світоліна (Україна, 7) — Дарія Севілл (Австралія) — 2:0 (6:2, 6:4)
Що означає результат Еліни Світоліної
Світоліна виграла матч у Чарлстоні вперше з 2014 року. Минулого сезону тут відбулося повернення українки після перерви у кар'єрі — поразка від Юлії Путінцевої з Казахстану.
У третьому раунді Еліна зіграє проти сильнішої тенісистки в парі француженки Варвари Грачової та 11-ї сіяної бельгійки Елізе Мертенс.
В 1/8 фіналу Україна буде представлена двома тенісистками: Світоліною та Ангеліною Калініною. За підсумками другого кола виступи в Чарлстоні завершили дві інші українки — Даяна Ястремська та Леся Цуренко.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-