Українська тенісистка Світоліна переможно стартувала на турнірі в США — відео

Як пройшов матч Еліни Світоліної

Суперниці програли три стартові гейми на власних подачах. Згодом Світоліна здійснила вирішальний ривок у партії: виграла три гейми поспіль і повела 4:1.

Перший сет Еліна закривала за рахунку 5:2 на власній подачі. Всього партія протривала 32 хвилини.

Вже другий сет перша ракетка України розпочала з брейку, а згодом закріпила перевагу на власній подачі — 2:0.

Севілл незабаром відновила паритет, але Світоліна черговим брейком вдруге вийшла вперед.

Програна подача Севілл за рахунку 2:2, зрештою, стала вирішальною в матчі. Надалі тенісистки відстоювали власну подачу, а Світоліна закрила зустріч вже з рахунком 6:4.

Еліна Світоліна (Україна, 7) — Дарія Севілл (Австралія) — 2:0 (6:2, 6:4)

Що означає результат Еліни Світоліної

Світоліна виграла матч у Чарлстоні вперше з 2014 року. Минулого сезону тут відбулося повернення українки після перерви у кар'єрі — поразка від Юлії Путінцевої з Казахстану.

У третьому раунді Еліна зіграє проти сильнішої тенісистки в парі француженки Варвари Грачової та 11-ї сіяної бельгійки Елізе Мертенс.

В 1/8 фіналу Україна буде представлена двома тенісистками: Світоліною та Ангеліною Калініною. За підсумками другого кола виступи в Чарлстоні завершили дві інші українки — Даяна Ястремська та Леся Цуренко.