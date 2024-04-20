Украинская теннисистка Костюк сенсационно вышла в финал турнира WTA 500

Украинка одолела на турнире в Штутгарте восьмую ракетку мира — Маркету Вондроушову.

Марта Костюк вышла в финал турнира WTA 500

Костюк завоевала место в финале грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте. В полуфинале соревнований украинская теннисистка одолела восьмую ракетку мира Маркету Вондроушову в двух сетах.

Об этом сообщает Федерация тенниса Украины.

Костюк стартовала на турнире в Штутгарте с победы в 3-часовом матче над немкой Лаурой Зигемунд, после чего одержала две победы над представительницами топ-10: в 1/8 финала совершила камбек против седьмой ракетки мира Цинь Вэнь Чжэн, а в четвертьфинале Коко Гофф, реализовав восьмой матчпойнт.

Соперницей Костюк в полуфинале стала действующая чемпионка Уимблдона Маркета Вондроушова. Перед этим теннисистки встречались однажды: чешка обыграла украинку на Кубке Билли Джин Кинг в 2023 году.

Костюк отыграла два брейкпойнта в первом гейме поединка, после чего завладела инициативой и повела 5:1 с двумя брейками.

Несмотря на комфортное преимущество, Костюк не сумела с двух попыток подать на матч: Вондроушова отыграла три сетпойнта и перевела партию на тайбрейк. На нем Марта вернула себе инициативу, сделала два минибрейка и забрала сет — 7:2. Поделиться

В начале второй партии Костюк повела с брейком, а при счете 3:1 еще раз взяла подачу соперницы. Украинка сохранила это преимущество и реализовала первый матч-пойнт — 6:2.

Игра длилась один час и 36 минут — кратчайший поединок для Костюка на турнире в Штутгарте.

WTA 500 (Штутгарт, Германия). Полуфинал

Марта Костюк (Украина) — Маркета Вондроушова (Чехия, 6) 2:0 (7:6, 6:2)

Что значит победа Костюк

Костюк одержала третью победу над представительницей топ-10 мирового рейтинга и седьмую — в целом в карьере.

Марта вышла в третий финал уровня WTA и второй — в 2024 году. В 2023 году она выиграла первый титул в карьере в Остине (WTA 250), а в этом сезоне играла в финале турнира WTA 500 в Сан-Диего, где уступила британке Кэти Бултер. Поделиться

В финале Костюк встретится с четвертой ракеткой мира Еленой Рыбакиной, которая прошла в полуфинале лидер мирового рейтинга и действующую чемпионку турнира в Штутгарте Игу Швентек.

В режиме реального времени Костюк поднялась на 21-е место в рейтинге WTA — это ее личный рекорд.

Марта Костюк на турнире WTA 500 в Штутгарте

Костюк является единственной украинкой в Штутгарте. Она начала турнир с победы в 3-часовом матче над немкой Лаурой Зигемунд, а в 1/8 финала совершила камбэк против седьмой ракетки мира Цинь Вэнь Чжэн.

В четвертьфинале Марта встретилась с действующей чемпионкой US Open Коко Гофф.

Это была третья встреча в матче основной сетки WTA. В двух предварительных поединках победила американка.