Українська тенісистка Костюк сенсаційно вийшла у фінал турніру WTA 500

Українка здолала на турнірі у Штутгарті восьму ракетку світу — Маркету Вондроушову.
Марта Костюк вийшла у фінал турніру WTA 500
Костюк здобула місце у фіналі грунтового турніру WTA 500 у Штутгарті. У півфіналі змагань українська тенісистка здолала восьму ракетку світу Маркету Вондроушову у двох сетах.
Про це повідомляє Федерація тенісу України.
Костюк стартувала на турнірі у Штутгарті з перемоги у 3-годинному матчі над німкенею Лаурою Зігемунд, після чого здобула дві звитяги над представницями топ-10: в 1/8 фіналу здійснила камбек проти сьомої ракетки світу Цінь Вень Чжен, а у чвертьфіналі пройшла №3 Коко Гофф, реалізувавши восьмий матчпойнт.
Суперницею Костюк у півфіналі стала чинна чемпіонка Вімблдону Маркета Вондроушова. Перед цим тенісистки зустрічались одного разу: чешка обіграла українку на Кубку Біллі Джин Кінг у 2023 році.
Костюк відіграла два брейкпойнти у першому геймі поєдинку, після чого заволоділа ініціативою та повела 5:1 з двома брейками.
На початку другої партії Костюк повела з брейком, а за рахунку 3:1 ще раз взяла подачу суперниці. Українка зберегла цю перевагу і реалізувала перший матчпойнт — 6:2.
Гра тривала одну годину та 36 хвилин — найкоротший поєдинок для Костюк на турнірі в Штутгарті.
WTA 500 (Штутгарт, Німеччина). Півфінал
Марта Костюк (Україна) — Маркета Вондроушова (Чехія, 6) 2:0 (7:6, 6:2)
Що означає перемога Костюк
Костюк здобула третю поспіль перемогу над представницею топ-10 світового рейтингу та сьому — загалом у кар'єрі.
У фіналі Костюк зустрінеться з четвертою ракеткою світу Єленою Рибакіною, яка пройшла у півфіналі лідерку світового рейтингу та чинну чемпіонку турніру в Штутгарті Ігу Швьонтек.
У режимі реального часу Костюк піднялась на 21-ше місце в рейтингу WTA — це її особистий рекорд.
Марта Костюк на турнірі WTA 500 у Штутгарті
Костюк є єдиною українкою в Штутгарті. Вона розпочала турнір з перемоги у 3-годинному матчі над німкенею Лаурою Зігемунд, а в 1/8 фіналу здійснила камбек проти сьомої ракетки світу Цінь Вень Чжен.
У чвертьфіналі Марта зустрілася з чинною чемпіонкою US Open Коко Гофф.
Це була їхня третя зустріч у матчі основної сітки WTA. У двох попередніх поєдинках перемогла американка.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-