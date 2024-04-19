Найбільша перемога у кар'єрі. Марта Костюк обіграла третю ракетку світу
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Найбільша перемога у кар'єрі. Марта Костюк обіграла третю ракетку світу

Марта Костюк
Джерело:  Суспільне. Спорт

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла у півфінал турніру WTA 500 у Штутгарті, обігравши третю ракетку світу Коко Гофф із США.

Марта Костюк на турнірі WTA 500 у Штутгарті

Костюк є єдиною українкою в Штутгарті. Вона розпочала турнір з перемоги у 3-годинному матчі над німкенею Лаурою Зігемунд, а в 1/8 фіналу здійснила камбек проти сьомої ракетки світу Цінь Вень Чжен.

У чвертьфіналі Марта зустрілася з чинною чемпіонкою US Open Коко Гофф.

Це була їхня третя зустріч у матчі основної сітки WTA. У двох попередніх поєдинках перемогла американка.

У півфіналі Костюк зустрінеться чемпіонкою Вімблдону Маркетою Вондроушовою із Чехії.

Перемоги Марти Костюк

Перемога над Кофф є найбільшою перемогою Костюк у кар'єрі. Вона вперше обіграла представницю топ-3.

Перед цим особистим рекордом українки була перемога над п'ятою ракеткою світу Джессікою Пегулою на турнірі в Сан-Дієго на початку березня 2024 року.

Це вже шоста перемога Костюк над тенісисткою з топ-10 світового рейтингу, і третя — у 2024 році.

Також Марта Костюк уже втретє поспіль виходить у півфінал на турнірі WTA. Перед цим вона дійшла до півфіналу в Індіан-Веллсі (WTA 1000) та до фіналу в Сан-Дієго (WTA 500).

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