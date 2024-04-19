Самая большая победа в карьере. Марта Костюк обыграла третью ракетку мира
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Самая большая победа в карьере. Марта Костюк обыграла третью ракетку мира

Марта Костюк
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Источник:  Суспільне. Спорт

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал турнира WTA 500 в Штутгарте, обыграв третью ракетку мира Коко Гофф из США.

Марта Костюк на турнире WTA 500 в Штутгарте

Костюк является единственной украинкой в Штутгарте. Она начала турнир с победы в 3-часовом матче над немкой Лаурой Зигемунд, а в 1/8 финала совершила камбэк против седьмой ракетки мира Цинь Вэнь Чжэн.

В четвертьфинале Марта встретилась с действующей чемпионкой US Open Коко Гофф.

Это была третья встреча в матче основной сетки WTA. В двух предварительных поединках победила американка.

В полуфинале Костюк встретится чемпионкой Уимблдона Маркетой Вондроушовой из Чехии.

Победы Марты Костюк

Победа над Коффом является самой большой победой Костюк в карьере. Она впервые обыграла представительницу топ-3.

Перед этим личным рекордом украинки была победа над пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой на турнире в Сан-Диего в начале марта 2024 года.

Это уже шестая победа Костюка над теннисисткой из топ-10 мирового рейтинга, и третья — в 2024 году.

Также Марта Костюк уже в третий раз выходит в полуфинал на турнире WTA. Перед этим она дошла до полуфинала в Индиан-Уэллсе (WTA 1000) и до финала в Сан-Диего (WTA 500).

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