Украинская теннисистка Костюк установила личный рекорд в рейтинге WTA
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Украинская теннисистка Костюк установила личный рекорд в рейтинге WTA

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Источник:  WTA

Женская теннисная ассоциация обновила рейтинг лучших теннисисток мира. Украинка Марта Костюк поднялась на 26-е место в списке WTA.

На каких местах украинские теннисистки в рейтинге WTA

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина сохранила 17 позицию в мировом рейтинге.

Марта Костюк поднялась на 26 место в списке, что стало возможным после успешного выступления на турнире в Индиан-Уэллс.

Для украинки это новый рекорд по карьере.

Фото — wtatennis.com

Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Юлия Стародубцева опустились в список.

Лидером мирового рейтинга остается польская теннисистка Ига Свентек. Второе место занимает чемпионка белоруска Арина Соболенко. Тройку лидеров замыкает представитель США Кори Гауфф.

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Матч длился 1 час 19 минут, в течение которых Костюк навылет не подавала, совершила три двойных ошибки и реализовала 5 из 8 брейков.

Павлюченкова подала два эйса, допустила четыре двойных ошибок и использовала 1 из 2 брейк-пойнтов.

На стадии четвертьфиналов Костюк сыграет с еще одной россиянкой. Марти будет противостоять Анастасия Потапова, которая раньше дважды ее обыгрывала.

Для карьеры Костюк этот матч стал историческим, поскольку впервые в карьере она вышла в четвертьфинал турнира серии WTA 1000.

После игры Костюк в интервью на корте рассказала, что смогла использовать свои сильные стороны, что позволило выиграть гораздо легче недели назад на турнире в Сан-Диего.

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