Українська тенісистка Костюк встановила особистий рекорд у рейтингу WTA
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Українська тенісистка Костюк встановила особистий рекорд у рейтингу WTA

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Джерело:  WTA

Жіноча тенісна асоціація оновила рейтинг найкращих тенісисток світу. Українка Марта Костюк піднялася на 26 місце в списку WTA.

На яких місцях українські тенісистки в рейтингу WTA

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна зберегла 17-ту позицію у світовому рейтингу.

Марта Костюк піднялася на 26 місце в списку, що стало можливим після успішного виступу на турнірі в Індіан-Веллс.

Для українки це новий рекорд у кар'єрі.

Фото — wtatennis.com

Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко та Юлія Стародубцева опустилися в списку.

До слова, лідером світового рейтингу залишається польська тенісистка Іга Свентек. Друге місце посідає чемпіонка білоруска Аріна Соболенко. Трійку лідерів замикає представниця США Корі Гауфф.

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Матч тривав 1 годину 19 хвилин, протягом яких Костюк навиліт не подавала, зробила три подвійні помилки та реалізувала 5 із 8 брейків.

Павлюченкова подала два ейси, припустилася чотирьох подвійних помилок і використала 1 з 2 брейк-пойнтів.

На стадії чвертьфіналів Костюк зіграє із ще однією росіянкою. Марті протистоятиме Анастасія Потапова, яка раніше двічі її обігрувала.

Для кар'єри Костюк цей матч став історичним, оскільки вона вперше у кар'єрі вийшла до чвертьфіналу турніру серії WTA 1000.

Після гри Костюк в інтерв'ю на корті розповіла, що змогла використати свої сильні сторони, що дозволило виграти набагато легше ніж тиждень тому на турнірі у Сан-Дієго.

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