Уперше в історії. Дві українські тенісистки увійдуть в топ-20 світового рейтингу

Українська тенісистка Марта Костюк підніметься на 20-те місце у новому рейтингу WTA.

Україна матиме двох тенісисток у топ-20 світового рейтингу WTA

Як зазначається, Марта Костюк розпочне наступний тиждень на 20-й позиції у світовому рейтингу.

Минулого тижня українська тенісистка піднялась одразу на п'ять позицій і оновила особистий рекорд — стала 21-ю. Сталось це за підсумками турніру WTA 500 у Штутгарті, де Костюк здобула низку перемог: виграла три поспіль матчі проти представниць топ-10 світового рейтингу.

Попри поразку в Іспанії, українка підніметься у світовому рейтингу WTA на одну сходинку, тому наступний тиждень Костюк розпочне на 20-му місці.

Перша ракетка України Еліна Світоліна опуститься на одну сходинку і стане 19-ю.

Таким чином, уперше в історії одразу дві українки увійдуть у топ-20 рейтингу WTA.

Марта Костюк вийшла у фінал турніру WTA 500

Костюк здобула місце у фіналі грунтового турніру WTA 500 у Штутгарті. У півфіналі змагань українська тенісистка здолала восьму ракетку світу Маркету Вондроушову у двох сетах.

Костюк стартувала на турнірі у Штутгарті з перемоги у 3-годинному матчі над німкенею Лаурою Зігемунд, після чого здобула дві звитяги над представницями топ-10: в 1/8 фіналу здійснила камбек проти сьомої ракетки світу Цінь Вень Чжен, а у чвертьфіналі пройшла №3 Коко Гофф, реалізувавши восьмий матчпойнт.

Суперницею Костюк у півфіналі стала чинна чемпіонка Вімблдону Маркета Вондроушова. Перед цим тенісистки зустрічались одного разу: чешка обіграла українку на Кубку Біллі Джин Кінг у 2023 році.

Костюк відіграла два брейкпойнти у першому геймі поєдинку, після чого заволоділа ініціативою та повела 5:1 з двома брейками.

На початку другої партії Костюк повела з брейком, а за рахунку 3:1 ще раз взяла подачу суперниці. Українка зберегла цю перевагу і реалізувала перший матчпойнт — 6:2.