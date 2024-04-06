Сестри Кіченок вийшли до фіналу парного турніру з тенісу в Чарльстоні
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Сестри Кіченок вийшли до фіналу парного турніру з тенісу в Чарльстоні

Людмила та Надія Кіченок

Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок вийшли до фіналу парного розряду турніру WTA 500 в американському Чарльстоні.

Людмила та Надія Кіченок вийшли до фіналу парного турніру з тенісу в Чарльстоні

У півфіналі сестри в напруженому матчі перемогли перших сіяних Ніколь Меліхар (США) та Еллен Перес (Австралія).

Поєдинок тривав 2 години 15 хвилин і завершився тріумфом українок з рахунком 7:6, 6:7, 13:11.

Зазначимо, що у чвертьфіналі сестри Кіченок обіграли американок Медісон Кіз та Тейлор Таунсенд – 3:6, 6:1, 10:8.

Людмила та Надія увосьме спільно зіграють у фіналі на рівні WTA та спробують завоювати п'ятий титул. Це буде їхній перший фінал турніру WTA на ґрунті.

 У фіналі сестри Кіченок зустрінуться з переможницями другого півфіналу: американками Ешлін Крюгер та Слоан Стівенс або японками Ері Хозумі та Макото Ніномієй.

На яких місцях українські тенісистки в рейтингу WTA

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна зберегла 17-ту позицію у світовому рейтингу.

Марта Костюк піднялася на 26 місце в списку, що стало можливим після успішного виступу на турнірі в Індіан-Веллс.

Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко та Юлія Стародубцева опустилися в списку.

До слова, лідером світового рейтингу залишається польська тенісистка Іга Свентек. Друге місце посідає чемпіонка білоруска Аріна Соболенко. Трійку лідерів замикає представниця США Корі Гауфф.

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