Сестры Киченок вышли в финал парного турнира по теннису в Чарльстоне

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок вышли в финал парного разряда турнира WTA 500 в американском Чарльстоне.

Людмила и Надежда Киченок вышли в финал парного турнира по теннису в Чарльстоне

В полуфинале сестры в напряженном матче победили первых сеяных Николь Мелихар (США) и Эллен Перес (Австралия).

Поединок длился 2 часа 15 минут и завершился триумфом украинок со счетом 7:6, 6:7, 13:11.

Отметим, что в четвертьфинале сестры Киченок обыграли американок Мэдисон Киз и Тейлор Таунсенд - 3:6, 6:1, 10:8.

Людмила и Надежда в восьмой раз совместно сыграют в финале на уровне WTA и попытаются завоевать пятый титул. Это будет их первый финал турнира WTA на почве.

В финале сестры Киченок встретятся с победительницами второго полуфинала: американками Эшлин Крюгер и Слоан Стивенс или японками Эри Хозуми и Макото Ниномией.

На каких местах украинские теннисистки в рейтинге WTA

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина сохранила 17-ю позицию в мировом рейтинге.

Марта Костюк поднялась на 26 место в списке, что стало возможным после успешного выступления на турнире в Индиан-Уэллс.

Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Юлия Стародубцева опустились в список.