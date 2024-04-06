Сестры Киченок вышли в финал парного турнира по теннису в Чарльстоне

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок вышли в финал парного разряда турнира WTA 500 в американском Чарльстоне.
Людмила и Надежда Киченок вышли в финал парного турнира по теннису в Чарльстоне
В полуфинале сестры в напряженном матче победили первых сеяных Николь Мелихар (США) и Эллен Перес (Австралия).
Поединок длился 2 часа 15 минут и завершился триумфом украинок со счетом 7:6, 6:7, 13:11.
Отметим, что в четвертьфинале сестры Киченок обыграли американок Мэдисон Киз и Тейлор Таунсенд - 3:6, 6:1, 10:8.
Людмила и Надежда в восьмой раз совместно сыграют в финале на уровне WTA и попытаются завоевать пятый титул. Это будет их первый финал турнира WTA на почве.
В финале сестры Киченок встретятся с победительницами второго полуфинала: американками Эшлин Крюгер и Слоан Стивенс или японками Эри Хозуми и Макото Ниномией.
На каких местах украинские теннисистки в рейтинге WTA
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина сохранила 17-ю позицию в мировом рейтинге.
Марта Костюк поднялась на 26 место в списке, что стало возможным после успешного выступления на турнире в Индиан-Уэллс.
Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Леся Цуренко и Юлия Стародубцева опустились в список.
Лидером мирового рейтинга остается польская теннисистка Ига Свентек. Второе место занимает чемпионка белоруска Арина Соболенко. Тройку лидеров замыкает представитель США Кори Гауфф.
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