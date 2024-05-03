100 найвпливовіших людей світу. Хто з українців потрапив у рейтинг TIME

Авторитетне видання TIME опублікувало список 100 найвпливовіших людей світу у сфері здоров’я. Свої почесні місця у ньому зайняли український лікар Дмитро Газда та американська волонтерка українського походження Дора Хом'як.

Що відомо про Дмитра Газду

Журналісти звертають увагу на те, що Дмитро Газда — лікар-дерматолог і співзасновник стартапу Esper Bionics, який займається створенням біонічних протезів.

Офіси компанії знаходяться у Штатах, Німеччині та Україні.

Команда Газди займається створення роботизованих рук, за допомогою яких людина, яка залишилася без кінцівки, може виконувати навіть найделікатніші рухи — наприклад, підняти одну виноградинку.

Дмитро Газда (Фото: TIME)

Що важливо розуміти, коли РФ розпочала повномасштабну війну проти України, Esper Bionics почала безплатно надавати біонічні руки не лише бійцям ЗСУ, а й пораненим цивільним.

Станом на травень 2024 року їх отримали 70 людей, ще 250 перебувають у списку очікування.

Це не дуже розумно для бізнесу, але є речі набагато важливіші за бізнес, — пояснив своє рішення Дмитро Газда. Поширити

Що важливо знати про Дору Хом’як

Дора Хом’як — американська волонтерка українського походження та генеральна директорка благодійного фонду Razom.

10 років свого життя вона витратила на покращення здоров'я та добробуту українців.

Кількість її команди сягнула 75 людей. Фонд Razom вже надав допомоги у розмірі 100 мільйонів доларів.

Дора Хом’як (Фото: TIME)

Вказані кошти були витрачені на медикаменти для українських лікарень, центрів психічного здоров'я та на підтримку медиків на передовій.

Також кілька мобільних медичних установок отримали медики, що перебувають поблизу лінії фронту. За допомогою них можна стабілізувати стан критично поранених пацієнтів.