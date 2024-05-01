Найбагатші люди світу. Bloomberg оприлюднило новий рейтинг

Як зазначає агентство Bloomberg, французький бізнесмен Бернар Арно знову посів перше місце у рейтингу найбагатших людей світу. Як відомо, він має контрольний пакет у компанії LVMH.

Рейтинг найбагатших людей світу не надто змінився

Журналісти звертають увагу на те, що статки Арно станом на сьогодні сягнули 215 мільярдів доларів.

Що важливо розуміти, протягом останніх декількох місяців вони зросли аж на 7 млрд дол.

На другій щаблині рейтингу опинився засновник і колишній гендиректор Amazon Джефф Безос, статки якого оцінюють у 198 млрд дол (+20,8 млрд доларів із початку року).

У трійці найбагатших також опинився засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск із 194 млрд доларів США.

Що цікаво, топ-10 найбагатших людей світу — американці — їх у цьому рейтингу 90%, попри те, що список очолив француз.

Фото: скриншот

До першої десятки рейтингу також потрапили:

засновник Meta Марк Цукерберг (153 млрд дол),

засновник Microsoft Білл Гейтс (149 млрд дол),

співзасновники компаній Google, Alphabet Ларрі Пейдж (146 млрд дол) і Сергій Брін (138 млрд дол),

колишній гендиректор Microsoft Стів Балмер (130 млрд дол),

американський інвестор і філантроп Воррен Баффет (132 млрд дол) та засновник і голова корпорації Oracle Ларрі Еллісон (129 млрд дол).

Варто також звернути увагу на те, що українець Рінат Ахметов посідає 438-ме місце зі статками 6,34 млрд дол.

Згідно з даними Bloomberg, протягом останніх декількох місяців вони збільшилися на 499 мільйонів доларів.