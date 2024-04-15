Експерти оголосили рейтинг найкращих міст світу для життя і туризму

Не так вже й багато міст на планеті можна вважати ідеальними не лише для життя, а й для туризму. Попри це, компанія Resonance Consultancy дійшла висновку, що їх набагато більше, ніж вважалося раніше.
Лондон знову визнано найкращим
За словами фахівців, цей список очолила британська столиця — Лондон.
Варто звернути увагу на те, що вона лідирує у рейтингу уже дев'ятий раз поспіль.
Експерти визнали Лондон абсолютним переможцем в підкатегоріях Instagram Hashtags, Facebook Check-ins і Tripadvisor Reviews.
Саме британська столиця змогла швидко відновити після пандемії COVID та Брекзиту обсяги за всіма основними показниками, зокрема пасажирських перевезень усередині міста, кількості бронювань у готелях, купівель нової нерухомості, відвідування визначних пам'яток тощо.
Ба більше, у Лондоні є хороші можливості для відкриття бізнесу, навчання та пошуку роботи.
Рейтинг найкращих міст світу для життя і туризму за версією Resonance Consultancy
Лондон, Велика Британія.
Париж, Франція.
Нью-Йорк, США.
Токіо, Японія.
Сінгапур.
Дубай, ОАЕ.
Сан-Франциско, США.
Барселона, Іспанія.
Амстердам, Нідерланди.
Сеул, Південна Корея.
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