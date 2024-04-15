Експерти оголосили рейтинг найкращих міст світу для життя і туризму
Категорія
Світ
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Експерти оголосили рейтинг найкращих міст світу для життя і туризму

туризм
Джерело:  online.ua

Не так вже й багато міст на планеті можна вважати ідеальними не лише для життя, а й для туризму. Попри це, компанія Resonance Consultancy дійшла висновку, що їх набагато більше, ніж вважалося раніше.

Лондон знову визнано найкращим

За словами фахівців, цей список очолила британська столиця — Лондон.

Варто звернути увагу на те, що вона лідирує у рейтингу уже дев'ятий раз поспіль.

Експерти визнали Лондон абсолютним переможцем в підкатегоріях Instagram Hashtags, Facebook Check-ins і Tripadvisor Reviews.

Фото: unsplash.com

Саме британська столиця змогла швидко відновити після пандемії COVID та Брекзиту обсяги за всіма основними показниками, зокрема пасажирських перевезень усередині міста, кількості бронювань у готелях, купівель нової нерухомості, відвідування визначних пам'яток тощо.

Ба більше, у Лондоні є хороші можливості для відкриття бізнесу, навчання та пошуку роботи.

Рейтинг найкращих міст світу для життя і туризму за версією Resonance Consultancy

  1. Лондон, Велика Британія.

  2. Париж, Франція.

  3. Нью-Йорк, США.

  4. Токіо, Японія.

  5. Сінгапур.

  6. Дубай, ОАЕ.

  7. Сан-Франциско, США.

  8. Барселона, Іспанія.

  9. Амстердам, Нідерланди.

  10. Сеул, Південна Корея.

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