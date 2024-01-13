Українська Вікіпедія потрапила у двадцятку світового рейтингу

На кінець 2023 року в українській Вікіпедії налічувалося 1,3 млн статей. З такою кількістю публікацій вона займає 14 сходинку у світовому рейтингу.

Українська Вікі – у топ-20 світу

У 2023 році в українській Вікіпедії з’явилася 84 431 нова стаття. Це – на 4,9% менше, ніж у 2022-му. Але все ж таки вона зайняла 14 сходинку світового рейтингу.

Про це повідомляє Wikiukraine.

Протягом 2023 року в українській Вікіпедії зафіксовано майже 1,2 млрд переглядів сторінок. Це – на 12% більше, ніж у 2022-му (1,06 млрд). Абсолютне річне зростання становить 128 млн переглядів.

Редактори Вікіпедії наголошують, що за сім років популярність української версії зросла на 124%.

Найбільш популярними в україномовній Вікіпедії є статті, що стосуються географії, історії, культури і мистецтва, архітектури, музейної справи, війська, політики.

Що шукали цьогоріч у Вікіпедії

Нещодавно в українській Вікіпедії визначили 50 статей, які стали найпопулярнішими у 2023 році. Лідером року стала стаття про Україну – вона набрала майже 1,7 млн переглядів.

На другому місці – стаття про повномасштабне вторгнення Росії в Україну – її переглянули понад 1,3 млн користувачів. Закриває трійку лідерів стаття про українського письменника Тараса Шевченка – її шукали майже мільйон разів.

У світовому рейтингу статей, які користувачі шукали у Вікіпедії англійською мовою, першу сходинку посіла сторінка з інформацією про віртуальний чат-бот від OpenAI ChatGPT – вона зібрала понад 49,4 млн переглядів.

На другому місці опинилися біографічні публікації про людей, які померли у 2023 році, зокрема, актора Метью Перрі та співачки Лізи Марі Преслі. На третьому місці в переліку лідерів – Чемпіонат світу з крикету 2023 року.