Украинская Википедия попала в двадцатку мирового рейтинга

К концу 2023 года в украинской Википедии насчитывалось 1,3 млн статей. С таким количеством публикаций она занимает 14-ю строчку в мировом рейтинге.

Украинская Вики – в топ-20 мира

В 2023 году в украинской Википедии появилась 84 431 новая статья. Это – на 4,9% меньше, чем в 2022 году. Но все же она заняла 14-ю строчку мирового рейтинга.

Об этом сообщает Wikiukraine.

За 2023 год в украинской Википедии зафиксировано почти 1,2 млрд просмотров страниц. Это – на 12% больше, чем в 2022-м (1,06 млрд). Абсолютный годовой рост составляет 128 млн просмотров.

Редакторы Википедии отмечают, что за семь лет популярность украинской версии выросла на 124%.

Наиболее популярными в украиноязычной Википедии статьи, касающиеся географии, истории, культуры и искусства, архитектуры, музейного дела, войска, политики.

Что искали в Википедии в этом году

Недавно в украинской Википедии определили 50 статей, ставших самыми популярными в 2023 году. Лидером года стала статья об Украине – она набрала почти 1,7 млн просмотров.

На втором месте – статья о полномасштабном вторжении России в Украину – ее просмотрели более 1,3 млн пользователей. Закрывает тройку лидеров статья об украинском писателе Тарасе Шевченко – ее искали почти миллион раз.

В мировом рейтинге статей, которые пользователи искали в Википедии на английском языке, первую строчку заняла страница с информацией о виртуальном чат-боте от OpenAI ChatGPT – она собрала более 49,4 млн просмотров.

На втором месте оказались биографические публикации о людях, умерших в 2023 году, в частности, актер Мэтью Перри и певица Лиза Мари Пресли. На третьем месте в списке лидеров – Чемпионат мира по крикету 2023 года.