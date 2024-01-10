Украинская Википедия назвала самые популярные статьи в 2023 году

Общественная организация Викимедиа Украина проанализировала статистику украинского раздела крупнейшей онлайн-энциклопедии и выделила самые популярные статьи года.
Что украинцы читали чаще в Википедии
Самой популярной статьей стала страница «Украина», просмотренная 1 662 743 раз.
ТОП-10 самых популярных культурных страниц:
Шевченко Тарас Григорьевич – 941 930 просмотров
Украинский алфавит – 660 478 просмотров
Леся Украинка – 608 262 просмотра
Гимн Украины – 565 305 просмотров
Франко Иван Яковлевич – 432 803 просмотра
«Мавка. Лесная песня» – 415 172 просмотров
Список 250 самых рейтинговых фильмов IMDb – 406 700 просмотров
Костенко Лина Васильевна – 331 861 просмотр
Кузьма Скрябин – 301 838 просмотров
«Ой, в лугу красная калина» – 291 833 просмотра
Среди исторических фигур, кроме Шевченко, Леси Украинки и Франко, хотели больше узнать о Степане Бандере, а среди современников — о главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном, президенте Владимире Зеленском и начальнике ГУР МО Кирилле Буданове.
Также украинцы много читали о разных исторических темах: Первая и Вторая мировые войны, Киевская Русь, Волынская трагедия и Голодомор (1932–1933).
Среди новинок прошлого года – примерно по 500 000 просмотров – получили статьи о ChatGPT и 3-й отдельной штурмовой бригаде.
В Украине выбрали главное слово 2023 года
Слово "мобилизация" было главным в Украине в течение прошлого года по версии словаря современного украинского языка и сленга "Мыслово".
По словам составителей словаря, указанный термин в Украине был действительно популярен, однако только в декабре был зафиксирован пик интереса к нему.
Что важно понимать, это произошло после того, как Кабинет министров внес в Верховную Раду Украины скандальный законопроект о мобилизации, спровоцировавший настоящий резонанс в обществе.
Кроме того, говорится, что слово "мобилизация" даже смогло обойти своего главного конкурента - "контрнаступление".
Нельзя проигнорировать тот факт, что другие претенденты на звание слова года тоже связаны с войной.
Словарь "Мыслово" создан еще 11 лет назад с целью фиксации неологизмов, сленга и других проявлений современного украинского языка.
В 2022 году словом года "Мыслово" выбрал фразу "русский военный корабль, иди на х*й".
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