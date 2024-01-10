Украинская Википедия назвала самые популярные статьи в 2023 году
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Культура
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Украинская Википедия назвала самые популярные статьи в 2023 году

Википедия
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Источник:  Википедия

Общественная организация Викимедиа Украина проанализировала статистику украинского раздела крупнейшей онлайн-энциклопедии и выделила самые популярные статьи года.

Что украинцы читали чаще в Википедии

Самой популярной статьей стала страница «Украина», просмотренная 1 662 743 раз.

Фото – blog.wikimedia.org.ua

ТОП-10 самых популярных культурных страниц:

  • Шевченко Тарас Григорьевич – 941 930 просмотров

  • Украинский алфавит – 660 478 просмотров

  • Леся Украинка – 608 262 просмотра

  • Гимн Украины – 565 305 просмотров

  • Франко Иван Яковлевич – 432 803 просмотра

  • «Мавка. Лесная песня» – 415 172 просмотров

  • Список 250 самых рейтинговых фильмов IMDb – 406 700 просмотров

  • Костенко Лина Васильевна – 331 861 просмотр

  • Кузьма Скрябин – 301 838 просмотров

  • «Ой, в лугу красная калина» – 291 833 просмотра

Среди исторических фигур, кроме Шевченко, Леси Украинки и Франко, хотели больше узнать о Степане Бандере, а среди современников — о главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном, президенте Владимире Зеленском и начальнике ГУР МО Кирилле Буданове.

Также украинцы много читали о разных исторических темах: Первая и Вторая мировые войны, Киевская Русь, Волынская трагедия и Голодомор (1932–1933).

Среди новинок прошлого года – примерно по 500 000 просмотров – получили статьи о ChatGPT и 3-й отдельной штурмовой бригаде.

В Украине выбрали главное слово 2023 года

Слово "мобилизация" было главным в Украине в течение прошлого года по версии словаря современного украинского языка и сленга "Мыслово".

По словам составителей словаря, указанный термин в Украине был действительно популярен, однако только в декабре был зафиксирован пик интереса к нему.

Что важно понимать, это произошло после того, как Кабинет министров внес в Верховную Раду Украины скандальный законопроект о мобилизации, спровоцировавший настоящий резонанс в обществе.

Кроме того, говорится, что слово "мобилизация" даже смогло обойти своего главного конкурента - "контрнаступление".

Нельзя проигнорировать тот факт, что другие претенденты на звание слова года тоже связаны с войной.

Словарь "Мыслово" создан еще 11 лет назад с целью фиксации неологизмов, сленга и других проявлений современного украинского языка.

В 2022 году словом года "Мыслово" выбрал фразу "русский военный корабль, иди на х*й".

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