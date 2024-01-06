В Украине выбрали главное слово 2023 года
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В Украине выбрали главное слово 2023 года

мобилизация
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Источник:  online.ua

Слово "мобилизация" было главным в Украине в течение прошлого года по версии словаря современного украинского языка и сленга "Мыслово".

Почему именно слово "мобилизация" стало главным в 2023 году

По словам составителей словаря, указанный термин в Украине был действительно популярен, однако только в декабре был зафиксирован пик интереса к нему.

Что важно понимать, это произошло после того, как Кабинет министров внес в Верховную Раду Украины скандальный законопроект о мобилизации, спровоцировавший настоящий резонанс в обществе.

Кроме того, указано, что слово "мобилизация" даже смогло обойти своего главного конкурента - "контрнаступление".

Нельзя проигнорировать тот факт, что другие претенденты на звание слова года тоже связаны с войной.

Словарь "Мыслово" создан еще 11 лет назад с целью фиксации неологизмов, сленга и других проявлений современного украинского языка.

В 2022 году словом года "Мыслово" выбрал фразу "русский военный корабль, иди на х*й".

Какие еще слова активно использовали украинцы в 2023 году:

  • "ухилянт" – мужчина, уклоняющийся от мобилизации; также политическое руководство страны, которое отказывается брать на себя ответственность за сложные решения и переводит стрелки на военных;

  • "яйца по 17 гривен" – символ коррупции в Минобороны Украины;

  • "блокада/деблокада" – связано с блокадой Россией украинских морских портов, а также недружественными действиями польских перевозчиков и фермеров, блокирующих границу;

  • "позиционная война" – этот термин приобрел популярность после публикации статьи главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о переходе войны на новый этап;

  • "дрон" – из-за резкого увеличения использования дронов, в частности FPV, что оказало существенное влияние на ход боевых действий в этом году.

Следует также обратить внимание на то, что единственным словом из общемирового контекста в этом списке стал ИИ (искусственный интеллект).

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