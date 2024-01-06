В Україні обрали головне слово 2023 року

Слово “мобілізація” було головним в Україні протягом минулого року за версією словника сучасної української мови та сленгу "Мислово".

Чому саме слово “мобілізація” стало головним у 2023

За словами укладачів словника, вказаний термін в Україні був справді популярним, однак лише в грудні був зафіксований пік інтересу до нього.

Що важливо розуміти, це сталося після того, як Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради України скандальний законопроєкт про мобілізацію, який спровокував справжній резонанс у суспільстві.

Окрім того, зазначається, що слово "мобілізація" навіть змогло обійти свого головного конкурента – "контрнаступ".

Не можна проігнорувати той факт, що інші претенденти на звання слова року також повʼязані з війною.

Словник "Мислово" був створений ще 11 років тому з метою фіксації неологізмів, сленгу та інших проявів сучасної української мови.

У 2022 році словом року "Мислово" обрав фразу "русский военный корабль, иди на х*й".

Які ще слова активно використовували українці у 2023 році:

"ухилянт" – чоловік, який ухиляється від мобілізації; також політичне керівництво країни, яке відмовляється брати на себе відповідальність за складні рішення та переводить стрілки на військових;

"яйця по 17 гривень" – символ корупції у Міноборони України;

"блокада/деблокада" – пов'язане з блокадою Росією українських морських портів, а також недружніми діями польських перевізників і фермерів, які блокують кордон;

"позиційна війна" – цей термін набув популярності після публікації статті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про перехід війни на новий етап;

"дрон" – через різке збільшення використання дронів, зокрема FPV, що мало суттєвий вплив на перебіг бойових дій у цьому році.

Варто також звернути увагу на те, що єдиним словом з загальносвітового контексту у цьому списку став ШІ (штучний інтелект).