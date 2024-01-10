Українська Вікіпедія назвала найпопулярніші статті у 2023 році
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Українська Вікіпедія назвала найпопулярніші статті у 2023 році

Вікіпедія
Джерело:  Вікіпедія

Громадська організація “Вікімедіа Україна” проаналізувала статистику українського розділу найбільшої онлайн-енциклопедії та виділила найпопулярніші статті року.

Що українці читали частіше у Вікіпедії

Найпопулярнішою статтею стала сторінка «Україна», яку переглянули 1 662 743 разів. 

Фото – blog.wikimedia.org.ua

ТОП-10 найпопулярніших культурних сторінок:

  • Шевченко Тарас Григорович – 941 930 переглядів

  • Українська абетка – 660 478 переглядів

  • Леся Українка – 608 262 перегляди

  • Гімн України – 565 305 переглядів

  • Франко Іван Якович – 432 803 перегляди

  • «Мавка. Лісова пісня» – 415 172 переглядів

  • Список 250 найрейтинговіших фільмів IMDb – 406 700 переглядів

  • Костенко Ліна Василівна – 331 861 перегляд

  • Кузьма Скрябін – 301 838 переглядів

  • «Ой, у лузі червона калина» – 291 833 перегляди

Серед історичних постатей, окрім Шевченка, Лесі Українки та Франка, хотіли більше дізнатися про Степана Бандеру, а серед сучасників — про головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, президента Володимира Зеленського та начальника ГУР МО Кирила Буданова.

Також українці багато читали про різні історичні теми: Перша та Друга світові війни, Київська Русь, Волинська трагедія та Голодомор (1932–1933).

Серед новинок минулого року – приблизно по 500 000 переглядів – отримали статті про ChatGPT та 3-тю окрему штурмову бригаду.

В Україні обрали головне слово 2023 року

Слово “мобілізація” було головним в Україні протягом минулого року за версією словника сучасної української мови та сленгу "Мислово".

За словами укладачів словника, вказаний термін в Україні був справді популярним, однак лише в грудні був зафіксований пік інтересу до нього.

Що важливо розуміти, це сталося після того, як Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради України скандальний законопроєкт про мобілізацію, який спровокував справжній резонанс у суспільстві.

Окрім того, зазначається, що слово "мобілізація" навіть змогло обійти свого головного конкурента – "контрнаступ".

Не можна проігнорувати той факт, що інші претенденти на звання слова року також повʼязані з війною.

Словник "Мислово" був створений ще 11 років тому з метою фіксації неологізмів, сленгу та інших проявів сучасної української мови.

У 2022 році словом року "Мислово" обрав фразу "русский военный корабль, иди на х*й".

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