Два українських міста очолили кримінальний рейтинг Східної Європи

Дніпро та Одеса очолили рейтинг найкримінальніших міст Східної Європи, складений сербською онлайн-базою про споживчі ціни, ціни на нерухомість і показники якості життя Numbeo.

Що відомо про рейтинг найкримінальніших міст Східної Європи

Зазначається, що на першому місці за рівнем криміналу українське місто Дніпро, а після нього - Одеса.

На третьому місті вказується білоруський Мінськ, за ним румунська Константа, далі Харків, потім румунське місто Крайова, за яким йде російський Новосибірськ, Київ, Кишинів, Софія.

Останню сходинку у рейтингу займає місто Клуж-Напока у Румунії.

Рейтинг складався на основі індексу злочинності, який включає в себе загальну оцінку рівня злочинності у конкретному місті, складену на тлі інформації та коментарів від користувачів мережі Інтернет.

Зокрема, оцінюється відчуття безпеки у містах, рівень занепекоєнності громадян щодо загрози пограбування, викрадення автівок, фізичного нападу, переслідувань у громадських місцях та дискримінації.

Що відомо про інші аналогічні рейтинги

У містах Європи у першу п'ятірку за індексом злочинності потрапив Марсель (Франція), Ковентрі та Бірмінгем (Велика Британія), Неаполь (Італія) та Монпельє (Франція).

В цьому списку Дніпро опинився на 16 місці, Одеса - на 18, Харків на 34, а Київ - на 45-му. Найменший індекс злочинності, згідно з Numbeo, має Гаага (Нідерланди), Берн (Швейцарія), Мюнхен (Німеччина), Тронхейм (Норвегія) та Любляна (Словенія).