Два украинских города возглавили криминальный рейтинг Восточной Европы

Днепр и Одесса возглавили рейтинг самых криминальных городов Восточной Европы, составленный сербской онлайн-базой о потребительских ценах, ценах на недвижимость и показателях качества жизни Numbeo.

Что известно о рейтинге самых криминальных городов Восточной Европы

Отмечается, что на первом месте по уровню криминала украинский город Днепр, а после него – Одесса.

На третьем городе указывается белорусский Минск, за ним румынская Константа, далее Харьков, затем румынский город Крайова, за которым следует русский Новосибирск, Киев, Кишинев, София.

Последнюю строчку в рейтинге занимает город Клуж-Напока в Румынии.

Рейтинг составлялся на основе индекса преступности, включающего в себя общую оценку уровня преступности в конкретном городе, составленную на фоне информации и комментариев от пользователей сети Интернет.

В частности, оценивается чувство безопасности в городах, уровень опасности граждан относительно угрозы ограбления, похищения автомобилей, физического нападения, преследований в общественных местах и дискриминации.

Что известно о других аналогичных рейтингах

В городах Европы в первую пятерку по индексу преступности попал Марсель (Франция), Ковентри и Бирмингем (Великобритания), Неаполь (Италия) и Монпелье (Франция).

В этом списке Днепр оказался на 16 месте, Одесса – на 18, Харьков на 34, а Киев – на 45-м. Самый маленький индекс преступности, согласно Numbeo, имеет Гаага (Нидерланды), Берн (Швейцария), Мюнхен (Германия), Тронхейм (Норвегия) и Любляна (Словения).