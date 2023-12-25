Нацполиция начала 107 тыс уголовных дел по преступлениям оккупантов РФ

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину следователи Нацполиции начали 107 207 уголовных производств за преступления российских оккупантов и их пособников.

Сколько преступлений совершено оккупантами РФ

Как отмечает Нацполиция, следователи открыли:

92 722 производства за нарушение законов и обычаев войны (ст. 438 УК)

9 249 - за посягательство на территориальную целостность Украины (ст. 110)

3 508 - за коллаборационизм (ст. 111-1)

236 за государственную измену (ст. 111).

Еще 75 уголовных производств правоохранители открыли по совершению российскими оккупантами сексуального насилия.

Полицейские также обнаружили 88 мест заключения и застенков на деоккупированных территориях. Больше всего было на Харьковщине (28) и Запорожье (26).

Примеры зверств России

Посетив Украину и выслушав показания людей, переживших пытки, Элис Джилл Эдвардс, специальный докладчик ООН по пыткам, заявила:

Масштаб не рендомный или случайный. Здесь есть определенная структура. Кто-то этим руководит, кто-то совершает преступления, а кто-то допрашивает – каждому присвоена своя роль. Поделиться

Одним из самых жестоких мест Херсонское СИЗО, где российское командование устроило большую камеру для пыток.

С марта по октябрь 2022 года более 160 мужчин и женщин содержались там в бесчеловечных условиях . Их систематически подвергали различным формам физических и психологических пыток, пыткам электрошоком, сексуальному насилию, избиениям и инсценированным казням.

Согласно статье генерального прокурора Украины в IBA Global Insight, один из них, 32-летний владелец кафе из Херсона, который помогал протестующим против российской оккупации водой и первой помощью, был арестован по сфабрикованным обвинениям.

В качестве абсурдного «доказательства» сотрудничества с США был использован кассовый аппарат американского производства. В течение 17 дней его подвергали неоднократным пыткам.

Задержанный был отпущен только после того, как семья заплатила 100 тысяч гривен. Перед освобождением его заставили записать видео, где речь шла о том, что он пожертвовал деньги «на специальную военную операцию».

По меньшей мере , 368 человек (в том числе 69 несовершеннолетних) содержались в камере пыток в селе Ягодное Черниговской области. Младшему задержанному было полтора месяца; самому старшему было 93 года. Десять пожилых людей погибли в результате плена в бесчеловечных условиях.

Евгений Гурианов из Бучи был захвачен российскими военными в марте 2022 года. Его обвинили в том, что он являлся членом воинской части территориальной обороны Украины.

Причиной задержания стало то, что у него на руках было моторное масло. Однако он был гражданским лицом – автомехаником, который вместе со своим братом и отчимом вел семейный бизнес в гараже на заднем дворе.