Нацполіція розпочала 107 тис кримінальних проваджень щодо злочинів окупантів РФ

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну слідчі Нацполіції розпочали 107 207 кримінальних проваджень за злочини російських окупантів та їхніх пособників.

Скільки злочинів скоєно окупантами РФ

Як зазначає Нацполіція, слідчі відкрили:

92 722 провадження за порушення законів і звичаїв війни (ст. 438 ККУ)

9 249 — за посягання на територіальну цілісність України (ст. 110)

3 508 — за колабораціонізм (ст. 111-1)

236 за державну зраду (ст. 111).

Ще 75 кримінальних проваджень правоохоронці відкрили за вчиненням російськими окупантами сексуального насильства.

Поліцейські також виявили 88 місць увʼязнення та катівень на деокупованих територіях. Найбільше було на Харківщині (28) та Запоріжжі (26).

Приклади звірств Росії

Відвідавши Україну і вислухавши свідчення людей, які пережили тортури, Еліс Джілл Едвардс, спеціальний доповідач ООН з питань тортур, заявила:

Масштаб не є рендомним чи випадковим. Тут є певна структура. Хтось цим керує, хтось виконує злочини, а хтось допитує – кожному надана своя роль. Поширити

Одним із найжорстокіших місць є Херсонське СІЗО, де російське командування влаштувало велику камеру для тортур.

З березня по жовтень 2022 року понад 160 чоловіків та жінок утримувались там у нелюдських умовах. Їх систематично піддавали різним формам фізичних та психологічних тортур, катуванням електрошоком, сексуальному насильству, побиттям та інсценованим стратам.

Згідно зі статтею генерального прокурора України в IBA Global Insight, одного з них, 32-річного власника кав'ярні з Херсона, який допомагав протестувальникам проти російської окупації водою та першою допомогою, заарештували за сфабрикованими звинуваченнями.

Як абсурдний «доказ» співпраці із США було використано касовий апарат американського виробництва. Протягом 17 днів його піддавали неодноразовим тортурам.

Затриманого відпустили лише після того, як сім'я заплатила 100 тисяч гривень. Перед визволенням його змусили записати відео, де йшлося про те, що він пожертвував гроші «на спеціальну військову операцію».

Щонайменше 368 осіб (зокрема 69 неповнолітніх) утримувалися у камері тортур у селі Ягідне Чернігівської області. Наймолодшому затриманому було півтора місяці; найстаршому було 93 роки. Десять людей похилого віку загинули в результаті полону в нелюдських умовах.

Євгена Гуріанова з Бучі було захоплено російськими військовими в березні 2022 року. Його звинуватили у тому, що він був членом військової частини територіальної оборони України.

Причиною затримання стало те, що у нього на руках було моторне масло. Однак він був цивільною особою — автомеханіком, який разом зі своїм братом та вітчимом вів сімейний бізнес у гаражі на задньому дворі.