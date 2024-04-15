Эксперты объявили рейтинг лучших городов мира для жизни и туризма

Не так уж многие города на планете можно считать идеальными не только для жизни, но и для туризма. Несмотря на это, компания Resonance Consultancy пришла к выводу, что их гораздо больше, чем считалось ранее.
Лондон снова признан лучшим
По словам специалистов, этот список возглавила британская столица — Лондон.
Следует обратить внимание на то, что она лидирует в рейтинге уже в девятый год подряд.
Эксперты признали Лондон абсолютным победителем в подкатегориях Instagram Hashtags, Facebook Check-ins и Tripadvisor Reviews.
Именно британская столица смогла быстро восстановить после пандемии COVID и Брекзита объемы по всем основным показателям, в частности, пассажирских перевозок внутри города, количеству бронирований в гостиницах, покупкам новой недвижимости, посещения достопримечательностей и т.д.
Более того, в Лондоне есть хорошие возможности для открытия бизнеса, обучения и поиска работы.
Рейтинг лучших городов мира для жизни и туризма по версии Resonance Consultancy
Лондон, Великобритания.
Париж, Франция.
Нью-Йорк, США.
Токио, Япония.
Сингапур.
Дубай, ОАЭ.
Сан-Франциско, США.
Барселона, Испания.
Амстердам, Нидерланды.
Сеул, Южная Корея.
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