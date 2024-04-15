Эксперты объявили рейтинг лучших городов мира для жизни и туризма
Категория
Мир
Дата публикации

Эксперты объявили рейтинг лучших городов мира для жизни и туризма

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Источник:  online.ua

Не так уж многие города на планете можно считать идеальными не только для жизни, но и для туризма. Несмотря на это, компания Resonance Consultancy пришла к выводу, что их гораздо больше, чем считалось ранее.

Лондон снова признан лучшим

По словам специалистов, этот список возглавила британская столица — Лондон.

Следует обратить внимание на то, что она лидирует в рейтинге уже в девятый год подряд.

Эксперты признали Лондон абсолютным победителем в подкатегориях Instagram Hashtags, Facebook Check-ins и Tripadvisor Reviews.

Фото: unsplash.com

Именно британская столица смогла быстро восстановить после пандемии COVID и Брекзита объемы по всем основным показателям, в частности, пассажирских перевозок внутри города, количеству бронирований в гостиницах, покупкам новой недвижимости, посещения достопримечательностей и т.д.

Более того, в Лондоне есть хорошие возможности для открытия бизнеса, обучения и поиска работы.

Рейтинг лучших городов мира для жизни и туризма по версии Resonance Consultancy

  1. Лондон, Великобритания.

  2. Париж, Франция.

  3. Нью-Йорк, США.

  4. Токио, Япония.

  5. Сингапур.

  6. Дубай, ОАЭ.

  7. Сан-Франциско, США.

  8. Барселона, Испания.

  9. Амстердам, Нидерланды.

  10. Сеул, Южная Корея.

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