Мировой рейтинг счастья. Известна страна-победитель

Уже седьмой год мировой рейтинг счастья возглавляет Финляндия.
Финляндия до сих пор остается самой счастливой страной мира
Такое заключение опубликовано в ежегодном отчете World Happiness Report.
Кроме того, указано, что соседи Финляндии — Дания, Исландия и Швеция — также сохраняют свои места в первой десятке.
Что важно понимать именно в этих странах людям удается сохранить связь с природой, а также здоровый баланс между работой и личной жизнью.
По словам специалистов, именно эти факторы позволяют ежегодно лидировать в мировых рейтингах счастья.
В отчете World Happiness Report также обращают внимание на то, что рост чувства несчастья, особенно среди молодежи, привел к тому, что другие западные страны опустились в рейтинге.
Люди стали несчастнее в США и Германии
Как отмечают эксперты, США и ФРГ впервые выпали из первой двадцатки лидеров рейтинга с момента публикации первого отчета более десяти лет назад.
Их место заняли Коста-Рика и Кувейт на 12 и 13 местах соответственно.
Что также интересно, Сербия, Болгария и Латвия сообщили о наибольшем росте уровня счастья.
Кроме того, укакзано, что Украина заняла 105-е место.
На последней ступени рейтинга оказался Афганистан.
Стоит обратить внимание, что обнародование отчета совпадает с Международным днем счастья, который отмечают 20 марта.
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