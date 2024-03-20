Світовий рейтинг щастя. Відома країна-переможець
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Світовий рейтинг щастя. Відома країна-переможець

щастя
Джерело:  online.ua

Уже сьомий рік поспіль світовий рейтинг щастя очолює Фінляндія.

Фінляндія досі залишається найщасливішою країною світу

Такий висновок опублікований у щорічному звіті World Happiness Report.

Окрім того, наголошується, що сусіди Фінляндії — Данія, Ісландія та Швеція — також зберігають свої місця в першій десятці.

Що важливо розуміти, саме в цих країнах людям вдається зберегти зв'язок з природою, а також здоровий баланс між роботою та особистим життям.

За словами фахівців, саме ці фактори дають можливість щорічно лідирувати у світових рейтингах щастя.

У звіті World Happiness Report також звертають увагу на те, що зростання відчуття нещастя, особливо серед молоді, призвело до того, що інші західні країни опустилися в рейтингу.

Щастя
Фото: unsplash.com

Люди стали нещаснішими у США та Німеччині

Як зазначають експерти, США та ФРН вперше випали з першої двадцятки лідерів рейтингу з часу публікації першого звіту понад десять років тому.

Їх місце зайняли Коста-Ріка і Кувейт на 12 і 13 місцях відповідно.

Що також цікаво, Сербія, Болгарія і Латвія повідомили про найбільше зростання рівня щастя.

Окрім того, наголошується, що Україна посіла 105 місце.

На останній щаблині рейтингу опинився Афганістан.

Звіт ґрунтується на даних глобального опитування людей у понад 140 країнах світу.До уваги беруть такі фактори, як ВВП на душу населення, соціальна підтримка, тривалість здорового життя, свобода, щедрість і корупція.

Варто звернути увагу на те, що оприлюднення звіту збігається з Міжнародним днем щастя, який відзначають 20 березня.

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