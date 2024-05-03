Самые богатые люди мира. Bloomberg опубликовало новый рейтинг

Как отмечает агентство Bloomberg, французский бизнесмен Бернар Арно снова занял первое место в рейтинге самых богатых людей мира. Как известно, у него есть контрольный пакет в компании LVMH.

Рейтинг самых богатых людей мира не сильно изменился

Журналисты обращают внимание на то, что состояние Арно по состоянию на сегодняшний день достигло 215 миллиардов долларов.

Что важно понимать, за последние несколько месяцев оно выросло аж на 7 млрд дол.

На второй ступени рейтинга оказался основатель и бывший гендиректор Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в 198 млрд долл. (+20,8 млрд долларов с начала года).

В тройке самых богатых также оказался основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск с 194 млрд долларов США.

Что интересно, топ-10 самых богатых людей мира — американцы — их в этом рейтинге 90%, несмотря на то, что список возглавил француз.

Фото: скриншот

В первую десятку рейтинга также попали:

основатель Meta Марк Цукерберг (153 млрд долл.),

основатель Microsoft Билл Гейтс (149 млрд долл.),

соучредители компаний Google, Alphabet Ларри Пейдж (146 млрд долл.) и Сергей Брин (138 млрд долл.),

бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер (130 млрд долл.),

американский инвестор и филантроп Уоррен Баффет (132 млрд долл.) и основатель и глава корпорации Oracle Ларри Эллисон (129 млрд долл.).

Стоит также обратить внимание на то, что украинец Ринат Ахметов занимает 438-е место с состоянием 6,34 млрд дол.

Согласно данным Bloomberg, за последние несколько месяцев оно увеличилось на 499 миллионов долларов.