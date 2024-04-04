Украина поднялась в рейтинге сборных ФИФА после побед в отборе на Евро-2024

Национальная сборная Украины по футболу поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА. Теперь она занимает 22-е место.
Новый рейтинг сборных от ФИФА
ФИФА обновила рейтинг национальных мужских сборных, в котором Украина находится на 22 месте. Сине-желтые имеют 1568,86 балла.
В последнее обновление рейтинга 15 февраля Украина занимала 24 место. После этого сине-желтые провели два отборочных матча на Евро-2024, победив Боснию и Герцеговину (2:1) и Исландию (2:1).
Украина обогнала сборную Южной Кореи и Австралии.
Среди европейских сборных украинская команда занимает 12 место.
На Евро-2024 Украина попала в группу E и сыграет в квартете против сборных Бельгии, Словакии и Румынии.
Первый матч состоится 17 марта против сборной Румынии.
Рейтинг мужских сборных ФИФА
В первую десятку вошли следующие команды:
Аргентина (1858 баллов),
Франция (1840)
Бельгия (1795)
Англия (1794)
Бразилия (1788)
Португалия (1748)
Нидерланды (1742)
Испания (1727)
Италия (1724)
Хорватия (1721)
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