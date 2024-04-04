Украина поднялась в рейтинге сборных ФИФА после побед в отборе на Евро-2024

Национальная сборная Украины по футболу поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА. Теперь она занимает 22-е место.

Новый рейтинг сборных от ФИФА

ФИФА обновила рейтинг национальных мужских сборных, в котором Украина находится на 22 месте. Сине-желтые имеют 1568,86 балла.

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В последнее обновление рейтинга 15 февраля Украина занимала 24 место. После этого сине-желтые провели два отборочных матча на Евро-2024, победив Боснию и Герцеговину (2:1) и Исландию (2:1).

Украина обогнала сборную Южной Кореи и Австралии.

Среди европейских сборных украинская команда занимает 12 место.

На Евро-2024 Украина попала в группу E и сыграет в квартете против сборных Бельгии, Словакии и Румынии.

Первый матч состоится 17 марта против сборной Румынии.

Рейтинг мужских сборных ФИФА

В первую десятку вошли следующие команды: