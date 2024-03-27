Стало известно с кем и когда будет играть сборная Украины на Евро-2024 — календарь матчей

С кем будет играть сборная Украины на Евро-2024

Сине-желтые по результатам жеребьевки попали в группу E. Там соперниками команды Сергея Реброва будут сборные Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчем против "трехцветных" сборная Украины и стартует на Евро-2024. На "Альянце Арене" в Мюнхене украинцы встретятся с румынской командой 17 июня. Во втором туре группового этапа соперником "сине-желтых" станет Словакия. Поединок состоится в Дюссельдорфе на стадионе "Меркур Шпиль-Арена" 21 июня.

В финальном туре основной сетки Украина будет противостоять фавориту группы — сборной Бельгии. Матч пройдет в Штутгарте 26 июня на стадионе MHPArena. Ранее он назывался "Мерседес-Бенц Арена".

Список матчей сборной Украины на Евро-2024:

Румыния — Украина, 17 июня, 16:00

Словакия — Украина, 21 июня, 16:00

Украина — Бельгия, 26 июня, 19:00

26 марта сборная Украины обыграла Исландию в финале плей-офф квалификации к Евро-2024.

Что известно о Евро-2024

Турнир примет Германию на десяти стадионах. Соревнования продлятся месяц — с 14 июня по 14 июля.

Матч-открытие состоится на "Альянц Арене" в Мюнхене, а финал — на берлинском "Олимпиаштадионе". Также поединки чемпионата Европы примут Гамбург, Гельзенкирхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майне. Турнир состоит из группового турнира и плей-офф.

Хозяин соревнований получил место на Евро-2024 автоматически. Еще 20 команд попали на форум после квалификации. Последние три обладателя путевок определились в плей-офф Лиги наций весной. Продажа билетов на турнир стартовала в начале октября.