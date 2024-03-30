Какие шансы у сборной Украины победить на Евро-2024 — прогноз The Guardian

В Англии составил рейтинг фаворитов чемпионата Европы-2024, который продлится с 14 июня по 14 июля в Германии.

Топ-10 главных претендентов на победу в Евро-2024

По данным The Guardian, больше всего шансов имеет на победу сборная Франции, а компанию ей в топ-3 составили Англия и Германия.

Национальная команда Украины заняла в списке 21 место. А действующий чемпион Европы — Италия оказалась далеко даже не в топ-5.

Топ-10 главных фаворитов Евро-2024

1. Франция

2. Англия

3. Германия

4. Испания

5. Португалия

6. Нидерланды

7. Бельгия

8. Италия

9. Хорватия

10. Австрия

21. Украина

Фото — theguardian.com

С кем будет играть сборная Украины на Евро-2024

Сине-желтые по результатам жеребьевки попали в группу E. Там соперниками команды Сергея Реброва будут сборные Бельгии, Словакии и Румынии.

В финальном туре основной сетки Украина будет противостоять фавориту группы — сборной Бельгии. Матч пройдет в Штутгарте 26 июня на стадионе MHPArena. Ранее он назывался "Мерседес-Бенц Арена".

Список матчей сборной Украины на Евро-2024:

Румыния — Украина, 17 июня, 16:00

Словакия — Украина, 21 июня, 16:00

Украина — Бельгия, 26 июня, 19:00

26 марта сборная Украины обыграла Исландию в финале плей-офф квалификации к Евро-2024.

Евро-2024 примет Германию на десяти стадионах. Соревнования продлятся месяц — с 14 июня по 14 июля.