Какие шансы у сборной Украины победить на Евро-2024 — прогноз The Guardian

В Англии составил рейтинг фаворитов чемпионата Европы-2024, который продлится с 14 июня по 14 июля в Германии.
Топ-10 главных претендентов на победу в Евро-2024
По данным The Guardian, больше всего шансов имеет на победу сборная Франции, а компанию ей в топ-3 составили Англия и Германия.
Национальная команда Украины заняла в списке 21 место. А действующий чемпион Европы — Италия оказалась далеко даже не в топ-5.
Топ-10 главных фаворитов Евро-2024
1. Франция
2. Англия
3. Германия
4. Испания
5. Португалия
6. Нидерланды
7. Бельгия
8. Италия
9. Хорватия
10. Австрия
21. Украина
С кем будет играть сборная Украины на Евро-2024
Сине-желтые по результатам жеребьевки попали в группу E. Там соперниками команды Сергея Реброва будут сборные Бельгии, Словакии и Румынии.
В финальном туре основной сетки Украина будет противостоять фавориту группы — сборной Бельгии. Матч пройдет в Штутгарте 26 июня на стадионе MHPArena. Ранее он назывался "Мерседес-Бенц Арена".
Список матчей сборной Украины на Евро-2024:
Румыния — Украина, 17 июня, 16:00
Словакия — Украина, 21 июня, 16:00
Украина — Бельгия, 26 июня, 19:00
26 марта сборная Украины обыграла Исландию в финале плей-офф квалификации к Евро-2024.
Евро-2024 примет Германию на десяти стадионах. Соревнования продлятся месяц — с 14 июня по 14 июля.
Матч-открытие состоится на "Альянц Арене" в Мюнхене, а финал — на берлинском "Олимпиаштадионе". Также поединки чемпионата Европы примут Гамбург, Гельзенкирхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майне. Турнир состоит из группового турнира и плей-офф.
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