Які шанси у збірної України перемогти на Євро-2024 — прогноз The Guardian

В Англії склали рейтинг фаворитів чемпіонату Європи-2024, який триватиме з 14 червня по 14 липня в Німеччині.

Топ-10 головних претендентів на перемогу в Євро-2024

За даними The Guardian, найбільше шансів має на перемогу збірна Франції, а компанію їй у топ-3 склали Англія та Німеччина.

Національна команда України посіла у списку 21-те місце. А чинний чемпіон Європи — Італія опинилась далеко навіть не в топ-5.

Топ-10 головних фаворитів Євро-2024

1. Франція

2. Англія

3. Німеччина

4. Іспанія

5. Португалія

6. Нідерланди

7. Бельгія

8. Італія

9. Хорватія

10. Австрія

21. Україна

Фото — theguardian.com

З ким гратиме збірна України на Євро-2024

Синьо-жовті" за результатами жеребкування потрапили до групи E. Там суперниками команди Сергія Реброва будуть збірні Бельгії, Словаччини та Румунії.

У фінальному ж турі основної сітки Україна протистоятиме фавориту групи — збірній Бельгії. Матч відбудеться в Штутгарті 26 червня на стадіоні MHPArena. Раніше він іменувався "Мерседес-Бенц Арена".

Список матчів збірної України на Євро-2024:

Румунія — Україна, 17 червня, 16:00

Словаччина — Україна, 21 червня, 16:00

Україна — Бельгія, 26 червня, 19:00

26 березня збірна України переграла Ісландію у фіналі плей-офф кваліфікації до Євро-2024.

Євро-2024 прийме Німеччина на десяти стадіонах. Змагання триватимуть місяць — із 14 червня до 14 липня.