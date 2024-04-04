Україна піднялася в рейтингу збірних ФІФА після перемог у відборі на Євро-2024

Національна збірна України з футболу піднялась на дві позиції у рейтингу ФІФА. Тепер вона займає 22 місце.

Новий рейтинг збірних від ФІФА

ФІФА оновила рейтинг національних чоловічих збірних, в якому Україна перебуває на 22-му місці. Синьо-жовті мають 1568,86 бала.

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Під час останнього оновлення рейтингу 15 лютого Україна займала 24 місце. Після цього синьо-жовті провели два відбіркові матчі на Євро-2024, перемігши Боснію і Герцеговину (2:1) та Ісландію (2:1).

Україна обігнала збірну Південної Кореї та Австралії.

Серед європейських збірних українська команда посідає 12-те місце.

На Євро-2024 Україна потрапила до групи E і зіграє у квартеті проти збірних Бельгії, Словаччини та Румунії.

Перший матч відбудеться 17 березня проти збірної Румунії.

Рейтинг чоловічих збірних ФІФА

У першу десятку увійшли такі команди: