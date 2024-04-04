Україна піднялася в рейтингу збірних ФІФА після перемог у відборі на Євро-2024

Національна збірна України з футболу піднялась на дві позиції у рейтингу ФІФА. Тепер вона займає 22 місце.
Новий рейтинг збірних від ФІФА
ФІФА оновила рейтинг національних чоловічих збірних, в якому Україна перебуває на 22-му місці. Синьо-жовті мають 1568,86 бала.
Під час останнього оновлення рейтингу 15 лютого Україна займала 24 місце. Після цього синьо-жовті провели два відбіркові матчі на Євро-2024, перемігши Боснію і Герцеговину (2:1) та Ісландію (2:1).
Україна обігнала збірну Південної Кореї та Австралії.
Серед європейських збірних українська команда посідає 12-те місце.
На Євро-2024 Україна потрапила до групи E і зіграє у квартеті проти збірних Бельгії, Словаччини та Румунії.
Перший матч відбудеться 17 березня проти збірної Румунії.
Рейтинг чоловічих збірних ФІФА
У першу десятку увійшли такі команди:
Аргентина (1858 балів),
Франція (1840)
Бельгія (1795)
Англія (1794)
Бразилія (1788)
Португалія (1748)
Нідерланди (1742)
Іспанія (1727)
Італія (1724)
Хорватія (1721)
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